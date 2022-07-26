Суд виніс вирок трьом бойовикам «ДНР»

Окупантів засудили до 15 років тюрми

Суд визнав винними ще трьох бойовиків терористичної організації «ДНР» у державній зраді та запереченні збройної агресії РФ проти України і засудив до позбавлення волі на 15 років. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

«Їх взяли в полон українські захисники наприкінці березня під час звільнення села Вільхівка Харківської області. Усі вони входять до незаконного збройного формування російських окупаційних військ», – йдеться в повідомленні.

Як встановила СБУ, на початку березня фігуранти у якості «новобранців» пройшли військову підготовку у «таборі», який окупаційна влада облаштувала в одній зі шкіл-інтернатів Донецька. Там їх розподілили кулеметниками і відправили до 2 взводу 2 роти 3 батальйону 115 полку.

Після цього бойовиків відправили до російського Бєлгорода для посилених тренувань на військовій базі. А потім повернули в Україну, перекинувши на Харківський напрямок, де їх незабаром взяли в полон українські захисники.

Слідчі СБУ зібрали потужну доказову базу щодо цих бойовиків, яка дозволила засудити їх до реальних строків ув’язнення. Провадження велося за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст.111 (державна зрада);

ч. 1 ст.436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників).

Досудове розслідування здійснювали слідчі СБУ в Івано-Франківській області за оперативного супроводу Національної поліції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Раніше суд визнав винними ще двох бойовиків терористичної організації так званої «Луганської народної республіки», які воювали проти України у складі російських окупаційних військ.