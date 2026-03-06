Кремль підготував ґрунт для зриву переговорів з Україною

Аналітики вважають, що Москва намагається перекласти на США відповідальність за можливий провал мирного процесу

Кремль використовує ситуацію на Близькому Сході для формування наративу, який дозволить звинуватити США у можливому зриві переговорів щодо завершення війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти звернули увагу на заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який різко розкритикував політику США після американо-ізраїльських операцій проти Ірану. За словами російського міністра, Вашингтон нібито намагається дестабілізувати Близький Схід та посварити Іран із державами Перської затоки. Лавров також заявив, що Москва занепокоєна тим, що США проводять військові операції проти держав, з якими водночас ведуть переговори.

У цьому контексті він згадав удари по Ірану та Венесуелі, а також війну між Ізраїлем та Іраном у 2025 році. Окрім того, російський дипломат заявив, що так званий «дух» американо-російського саміту на Алясці, який відбувся у серпні 2025 року, нібито поступово слабшає.

Аналітики ISW звертають увагу, що Кремль використовує цей розпливчастий термін, щоб створити враження існування певних домовленостей між США та Росією. За оцінкою дослідників, Лавров намагається виступати як відносно поміркований голос російської влади. Така риторика, на думку експертів, адресована не лише міжнародній аудиторії, а й російському суспільству та союзникам Москви.

В ISW наголошують, що Кремль уже тривалий час намагається затягувати переговорний процес щодо завершення війни проти України. Водночас Москва змушена балансувати між цією тактикою і ризиком нових санкцій з боку США або інших кроків Заходу, які могли б змусити Росію погодитися на реальні переговори.

На думку аналітиків, посилення критики США з боку російських посадовців після початку американо-ізраїльських операцій проти Ірану 28 лютого може свідчити про те, що Кремлю дедалі складніше зберігати баланс між відносинами зі Сполученими Штатами та власними партнерами.

Експерти вважають, що Москва може використати нинішню риторику для того, щоб у майбутньому перекласти на Вашингтон відповідальність за можливий провал переговорів щодо війни в Україні.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп знову висловив невдоволення президентом України Володимиром Зеленським і заявив, що той нібито перешкоджає укладенню мирної угоди з Росією.