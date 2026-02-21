ЗСУ звільнили 300 квадратних кілометрів території на півдні: подробиці

Щодня на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках відбувається загалом до 50 бойових зіткнень

Українські підрозділи здійснюють контратакувальні і штурмові дії, скоротивши частину так званої сірої зони

На Гуляйпільському та сусідніх з ним напрямках у Запорізькій області внаслідок контратакувальних та штурмових дій дійсно відновлено контроль над територією в понад 300 кв. км. Як інформує «Главком», про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на коментар речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина.

«Наші підрозділи здійснюють контратакувальні і штурмові дії, скоротивши частину так званої сірої зони, та стримують спроби ворога проводити атаки наших позицій», – зазначив Волошин.

За його словами, з початку операції, яка стартувала наприкінці січня 2026 року, вдалося відновити контроль над територією в 300 квадратних кілометрів. В тому числі відновили контроль над «низкою населених пунктів на адміністративній межі Запорізької і Дніпропетровської областей».

«Поки триває активна фаза операції, говорити про остаточні її результати дещо передчасно», – додав Волошин.

При цьому, за даними Волошина, щодня на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках відбувається загалом до 50 бойових зіткнень.

Раніше повідомлялося, що українські захисники покращили своє тактичне положення на південному фронті. Зокрема, йдеться про зону поблизу населених пунктів Вишневе, Вербове і Тернове.

Нагадаємо, українські бійці успішно збили новітній російський дрон-розвідник «Князь Віщий Олег». Бійці Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції «Лють» вистежили та ювелірно знищили дефіцитний безпілотник окупантів, яким ворог намагався шпигувати за нашими позиціями.

Таких дронів у окупантів небагато, бо вони використовуються для глибинної розвідки та коригування вогню артилерії по пріоритетних цілях.