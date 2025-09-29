Головна Світ Економіка
Оренда житла в Чехії: скільки коштують квартири

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Оренда житла в Чехії: скільки коштують квартири
Ціни на квартири в Чехії відчутно відрізняються залежно від міста. Найдорожче житло у Празі, натомість найдешевше – в Устецькому краю
У другому кварталі середня місячна орендна плата по всій країні зросла на 7%

Орендна плата в Чехії продовжує стрімко зростати як у старих, так і в нових квартирах. Навіть тимчасове зниження попиту не зупинило зростання цін, і, за прогнозами експертів, ситуація лише погіршиться. Основні причини – високий попит і недостатня кількість доступних пропозицій. Про це пише «Главком» із посиланням на 420on.cz.

За даними сайту Sreality, у другому кварталі середня місячна орендна плата по всій країні зросла на 7% порівняно з минулим роком і досягла 269 крон за кв. м (538 грн). Це означає, що за типову квартиру площею 70 кв. м орендарі платять майже 19 тис. крон на місяць (38 тис. грн).

  • У Празі така квартира обійдеться в понад 28 тис. крон (56 тис. грн).
  • У Карловарському краї – менше ніж 13 тис. крон (26 тис. грн).

Дослідження консалтингової компанії Deloitte підтверджує ці дані, вказуючи, що середня ціна по всій Чехії становить 326 крон за кв. м (652 грн), а в новобудовах – 367 крон за кв. м (734 грн). Власники, які здають житло без ріелторів, підвищили ціни ще більше – на 14%.

 Експерти пояснюють зростання кількома факторами:

  • Високий попит. Особливо в Празі та Брно попит значно перевищує пропозицію.
  • Дороге власне житло. Люди, які раніше планували купити власну нерухомість, не можуть собі цього дозволити через високі ціни та іпотечні ставки.
  • Інвестиції. Інвестори, які купують квартири, змушені підвищувати орендну плату, щоб компенсувати витрати та зберегти прибутковість.

Попит восени зростає за рахунок студентів, які шукають житло перед початком семестру, та людей, у яких закінчуються договори оренди. Експерти застерігають, що ті, кому поточні ціни здаються високими, повинні бути готовими до подальшого зростання.

До слова, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський закликав до посилення санкцій проти Росії після того, як російський дрон порушив повітряний простір Румунії. 

