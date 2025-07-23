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Оренда житла у Києві рекордно дорожчає: ціни зросли на понад 20% за пів року

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Оренда житла у Києві рекордно дорожчає: ціни зросли на понад 20% за пів року
На фото – однокімнатна квартира у Шевченківському районі Києва. Оренда такої квартири коштує $1,2 тис.
фото: OLX.ua

Найбільше зростання вартості оренди зафіксовано у сегменті двокімнатних квартир

Вартість оренди житла у Києві продовжує зростати. За даними порталу «Лун», станом на 23 липня, середні ціни на оренду квартир усіх типів значно зросли порівняно з початком року. Про це повідомляє «Главком».

Середня вартість оренди однокімнатної квартири наразі становить 18 тис. грн. Це на 14% більше, ніж пів року тому.

Найбільше зростання зафіксовано у сегменті двокімнатних квартир. Їхня середня місячна оренда сягає 28 тис. грн, що на 22% більше, ніж шість місяців тому. Оренда трикімнатної обійдеться в середньому у 48 тис. грн, продемонструвавши зростання на 20% за останні пів року.

Середня вартість оренди житла у Києві демонструє відчутне зростання
Середня вартість оренди житла у Києві демонструє відчутне зростання
інфографіка: Лун

Ціни за районами: від найдорожчих до найдоступніших

Найвищі ціни на оренду однокімнатних квартир традиційно спостерігаються у центральних районах столиці. Так, у Печерському районі середня вартість оренди «однокімнатки» сягає 35 тис. грн. У Шевченківському районі ця сума становить 30 тис. грн, а у Подільському – 21 тис. грн.

Найдешевше орендувати однокімнатну квартиру можна у Деснянському районі, де середня ціна становить 10 тис. грн. У Святошинському районі та Оболонському районі ціни також більш доступні – 14 тис. грн та 14,8 тис. грн відповідно.

Середня вартість однокімнатної квартири у Києві по районах
Середня вартість однокімнатної квартири у Києві по районах
інфографіка: Лун

Для двокімнатних квартир найвищі ціни спостерігаються у Печерському районі – в середньому 44,3 тис. грн. У Шевченківському районі оренда «двійки» коштуватиме близько 33,7 тис. грн, а у Голосіївському – 30 тис. грн.

Найдешевше двокімнатне житло можна знайти у Деснянському районі (близько 12 тис. грн), у Святошинському – 17 тис. грн, а у Дарницькому – 20 тис. грн.

Середня вартість двокімнатної квартири у Києві по районах
Середня вартість двокімнатної квартири у Києві по районах
інфографіка: Лун

Щодо трикімнатних квартир, то й тут лідирує Печерський район із середньою ціною оренди 71,7 тис. грн. У Шевченківському районі така квартира обійдеться в середньому у 54,8 тис. грн, а у Голосіївському – 42,2 тис. грн. Найбільш бюджетні варіанти трикімнатних квартир пропонуються у Деснянському районі за 14 тис. грн. У Святошинському районі середня ціна становить 20 тис. грн, а у Дарницькому – 25 тис. грн.

Середня вартість оренди трикімнатної квартири у Києві по районах
Середня вартість оренди трикімнатної квартири у Києві по районах
інфографіка: Лун

Доступність житла  

Зростання цін на оренду житла створює значне фінансове навантаження на мешканців Києва, особливо для представників певних професій. Щоб сплатити оренду середньої однокімнатної квартири (18 тис. грн), за даними сайтів «Лун» та Work.ua, продавець-консультант має віддати близько 73% своєї місячної зарплати. Для різноробочого цей показник становить приблизно 68%, а медсестрі доведеться виділити близько 76% свого місячного доходу.

Середній % зарплати, який йде на оплату оренди однокімнатної квартири
Середній % зарплати, який йде на оплату оренди однокімнатної квартири
інфографіка: Лун

Зауважимо, що за даними сайту Work.ua, середня зарплата у Києві станом на липень 2025 року становить 30 тис. грн. Це на 23% більше, якщо порівнювати з липнем минулого року.  

Власна квартира в Києві, яку можна здавати в оренду, є стабільним джерелом доходу, тому придбання нерухомості у столиці варто розглядати як інвестицію. Однак перш ніж зробити покупку, варто врахувати кілька ключових моментів,

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Теги: ціни квартира оренда житло Київ

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