Оренда житла в Україні: у яких областях попит зріс найбільше

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер

Найдорожчим регіоном для оренди квартири залишається Київ з середнім цінником 19 тис. грн за однокімнатну квартиру
фото: glavcom.ua

Вартість житла у столиці у серпні піднялася на 4%

У серпні ринок оренди житла продемонстрував значні відмінності між різними регіонами. Найбільше нових оголошень з'явилось у Закарпатській (+47%) області. А от у Кіровоградській області кількість пропозицій у серпні зменшилась на 58% у порівнянні з липнем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дослідження ринку нерухомості від Dim.ria.

Кількість пропозицій на ринку оренди

інфографіка: Dim.ria

Зазначається, що традиційно найдорожчим регіоном для оренди квартири залишається Київ з середнім цінником 19 тис. грн за однокімнатну квартиру.

Вартість оренди однокімнатної квартири

інфографіка: Dim.ria

За даними дослідження, вартість житла у столиці у серпні піднялася на 4%, а протягом останнього року збільшення склало 5%.

Середня вартість оренди квартири у Києві

інфографіка: Dim.ria

Найдорожча оренда в Печерському районі – 25,2 тис. грн, найдешевша у Деснянському – 12,7 тис. грн за однокімнатну квартиру.

Зросли ціни і в інших регіонах, найактивніше, за даними дослідження, подорожчали квартири у Кіровоградській, Івано-Франківській, Полтавській та Чернігівській областях.

Попит на оренду

інфографіка: Dim.ria

Інтерес до оренди наприкінці літа відчутно зріс у більшості регіонів, особливо у Волинській та Львівській областях. Виняток – Закарпаття, де зафіксовано невелике зниження попиту, йдеться у дослідженні.

Співвідношення попиту і пропозиції на оренду

інфографіка: Dim.ria

Співвідношення кількості оголошень про оренду та кількості відгуків на них у серпні для Києва становить 1:10, а от у більшості областей ці показники відрізняються у рази: найвищий дисбаланс у Миколаївській  (1:73) та Чернівецькій (1:72) областях.

Нагадаємо, у липні найвищі медіанні ціни (середні ціни, які не враховують аномально високі або низькі значення, – ред.) на оренду одно- та багатокімнатних квартир спостерігались у трьох обласних центрах – Києві, Львові та Ужгороді. Водночас у сегменті двокімнатних квартир найдорожче коштували квартири у столиці – понад 31 тис. грн на місяць.

Також повідомлялося, що зростання цін на оренду житла створює значне фінансове навантаження на мешканців Києва, особливо для представників певних професій. Щоб сплатити оренду середньої однокімнатної квартири (18 тис. грн), за даними сайтів «Лун» та Work.ua, продавець-консультант має віддати близько 73% своєї місячної зарплати. Для різноробочого цей показник становить приблизно 68%, а медсестрі доведеться виділити близько 76% свого місячного доходу.

Зауважимо, що за даними сайту Work.ua, середня зарплата у Києві станом на липень 2025 року становить 30 тис. грн. Це на 23% більше, якщо порівнювати з липнем минулого року. 

Власна квартира в Києві, яку можна здавати в оренду, є стабільним джерелом доходу, тому придбання нерухомості у столиці варто розглядати як інвестицію. Однак перш ніж зробити покупку, варто врахувати кілька ключових моментів.



