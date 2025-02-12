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У Японії приватний бізнес банкротує із рекордною швидкістю

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У Японії приватний бізнес банкротує із рекордною швидкістю
Японські бізнесмени не можуть приборкати хвилю банкрутства
фото із відкритих джерел

Кількість корпоративних банкрутств Японії сягнула максимуму за 11 років

Кількість банкрутств приватних компаній зросла в Японії в січні майже на 20% порівняно з ситуацією того ж місяця рік тому. Як повідомив дослідницький підрозділ Токійської торгово-промислової палати, у списку банкрутів 810 фірм, сума боргів кожної з яких перевищує 10 млн ієн (понад $20 тис.). Про це пише  Xinhua.

Число банкрутств виявилося найбільшим з 2014 року. Наголошується, що головна причина – нестача робочої сили та, відповідно, різке збільшення витрат на персонал. Далося взнаки також збільшення цін, які в Японії протягом кількох десятиліть залишалися практично незмінними. 2024 року вони піднялися на 2,5% порівняно з рівнем попереднього року.

Загальна сума боргів компаній, що розорилися, склала 121,4 млрд ієн (майже $800 млн). Вона зросла на 53,4% ​​порівняно із показником, зафіксованим рік тому.

Не менше, ніж проблеми із бізнесом, населенню Японії заважає і демографічна криза. У Японії, де триває стрімке падіння народжуваності, до 2720 року залишиться лише одна дитина молодша 14 років, свідчать останні розрахунки професора Університету Тохоку Хіросі Йосіди. 

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Теги: економіка Японія інвестиції гроші бізнес

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