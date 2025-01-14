У Японії можна орендувати квартиру у формі «гігантського туалету»

Площа квартири – всього 6 метрів, але там є все необхідне

«Гігантський туалет» – таку назву японській шестиметровій квартирі-студії надали коментатори в інтернеті

Японія – країна з найвищою щільністю населення планети. Тут часто можна зустріти крихітні квартири, а ще саме в Японії придумали капсульні готелі. Однак недавнє оголошення про оренду квартири в Токіо здивувало навіть тих, хто добре знайомий з японським ринком нерухомості. Про незвичайну житлову площу розповіла газета South China Morning Post. Оголошення про здачу в оренду вибралося в топ агрегаторів завдяки неймовірному попиту на квартири: у 2024 році Японія зіткнулася із сплеском міжнародного та внутрішнього туризму: за перші пів року країну відвідали рекордні майже 18 млн людей. Через це квартир і готелів стало не вистачати, а ціни на нерухомість пішли нагору.

Пропонована квартира-студія виділялася серед конкурентів низькою ціною і дуже зручним міісцем: вона розташована в районі Васеда недалеко від Університету Васеда, всього за 2 хвилини пішки від метро.

Простору у квартирі немає, а замість вікна - маленька кватирка

Шестиповерховий будинок збудований у 1981 році, але нещодавно пройшов капітальний ремонт. Усередині є ліфт та автоматичні замки. Втім, популярність квартирі принесли насамперед недоліки. Площа квартири – всього 6 метрів, а ще в ній немає жодної внутрішньої перегородки: санвузол (душ і унітаз) розташований в тому ж просторі, що й все інше. За це у соцмережах квартиру вже прозвали «гігантським туалетом».

Незважаючи на крихітну площу, в студії є кондиціонер, розумний туалет та два складні столи. Тим не менш, через мінімалістичний дизайн і крихітних розмірів користувачі соцмереж стали писати, що вона нагадує швидше тюремну камеру, ніж квартиру. У кімнаті є лише одне невелике вікно, а будь-хто, хто скористається унітазом, буде змушений поставити ноги в душову.

Оренда квартири обійдеться в 35 тисяч ієн ($221) на місяць.

Утім, знайшлися й коментатори, які оцінили пропозицію. «Якщо вона близько до роботи і дозволить економити час на дорогу, я жив би в такій кімнаті у будні, а додому повертався тільки у вихідні», – написав один із користувачів.

Більшості ж така тіснота здається неприпустимою: багато коментаторів відзначили, що у них починається клаустрофобія від самих лише фотографій студії.

Раніше стало відомо, що масовий туризм став настільки «заразним» явищем, що стає справжньою проблемою для Японії. Рада з туризму Японії закликала відпочивальників поміняти Токіо та Кіото на інші міста – Тохоку та Канадзава.