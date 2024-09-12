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У європейських автоконцернів почались серйозні проблеми – Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У європейських автоконцернів почались серйозні проблеми – Bloomberg
Напівпорожні автомобільні заводи в Європі стають проблемою для економіки євроспільноти
фото із відкритих джерел

У флагманській галузі європейської економіки почалися великі проблеми, і це при тому що на автомобільну промисловість припадає понад 7% ВВП ЄС


Європейський автомобільний ринок може зіткнутися з новою хвилею закриття заводів, що стане серйозним ударом по економіці Євросоюзу. Про це пише агентство Bloomberg.

За даними Just Auto, майже третина великих заводів із виробництва легкових автомобілів у п'яти провідних автовиробників Європи – BMW, Mercedes-Benz, Stellantis, Renault та Volkswagen – торік працювали не на повну потужність. Ці заводи випускали менше половини можливого обсягу виробництва.

У матеріалі наголошується, що масове закриття заводів лише посилить побоювання щодо тривалого економічного спаду у регіоні, який уже відстає від світових конкурентів.

Додатковим фактором кризи є той факт, що щорічні продажі автомобілів в Європі залишаються приблизно на три мільйони одиниць нижчими за рівень, що передував пандемії. Це призводить до недозавантаження заводів та ставить під загрозу тисячі робочих місць. Зокрема концерн Volkswagen скасував багаторічні гарантії зайнятості для співробітників у Німеччині, що існували десятиліттями.

Якщо ситуацію не вдасться виправити, це вплине на економіку регіону, оскільки на автомобільну промисловість припадає понад 7% ВВП ЄС. Також ця галузь забезпечує понад 13 млн робочих місць.

Автозаводи відіграють ключову роль в економічному житті багатьох співтовариств, надаючи роботу не тільки своїм співробітникам, а й безлічі пов'язаних підприємств, таких як постачальники автозапчастин, транспортні компанії і навіть місцеві пекарні, які постачають хліб у заводські їдальні.

Особливо тривожною ситуація виглядає у Німеччині, де автовиробники та їхні постачальники стикаються з труднощами у переході на електромобілі. Протягом багатьох десятиліть німецькі компанії лідирували на ринку завдяки автомобілям із двигунами внутрішнього згоряння, але зараз їм складно адаптуватися до нових умов.

Нагдаємо, концерн Volkswagen,  розглядає заходи щодо скорочення витрат, що може призвести до закриття заводів та скорочення персоналу. Керівництво компанії заявило про можливе зняття мораторію на звільнення співробітників, запровадженого у 1994 році, який мав діяти до 2029 року.

За словами глави Volkswagen Олівера Блуме, необхідність таких заходів спричинена збільшенням конкуренції з боку інших компаній, які прагнуть закріпитися в Європі, а також зниженням конкурентоспроможності Німеччини. Раніше вжитих заходів, таких як дострокові виходи на пенсію з виплатами, виявилося недостатньо для досягнення цілей економії, що змушує компанію приймати радикальніші кроки.

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Теги: ринок Електромобілі промисловість звільнення Mercedes Volkswagen автопром

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