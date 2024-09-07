Закриття заводів Volkswagen у Німеччині: як реагують працівники

Робітники Volkswagen шоковані можливою втратою роботи на заводах і звинувачують компанію у непродуманій політиці

Працівники Volkswagen обурені повідомленням про можливе закриття заводів по всій Німеччині. Робоча рада Volkswagen, що представляє інтереси працівників Volkswagen, виступила із засуджувальною промовою на заводі у Вольфсбурзі. Його голова Даніела Кавалло звинуватила виконавчу раду в «невиконанні своїх обов'язків», після того, як компанія заявила, що їй, можливо, доведеться закрити заводи в Німеччині, найсильнішій економіці Європи. Про це пише Euronews.

«У нас немає проблем із витратами на виробництво. У нас немає проблем з персоналом. У нас є виконавча рада, яка не приділяє достатньої уваги основному бізнесу. Ви не можете очікувати, що робоча сила нестиме відповідальність за наслідки ваших помилок», – сказала Кавалло членам правління у кімнаті, заповненій тисячами робітників.

У Volkswagen кажуть, що компанія може не пережити перехід на електромобілі, якщо не скоротить витрати у зв'язку з погіршенням ситуації в економіці та жорсткою конкуренцією з боку Китаю. Фінансовий директор Арно Антліц благав працівників погодитись на скорочення.

«Ваша реакція – закрити заводи? Звільняти людей? Домагатися зниження заробітної плати? Такі заходи були б прийнятними лише в одному випадку: якби вся бізнес-модель була мертва», – додала Кавалло.

Видання нагадало, що у Volkswagen працює майже 700 тис. співробітників, які користуються безпечними умовами праці, узгодженими у 1990-х роках.

Volkswagen, найбільший у Європі автовиробник, який також є материнською компанією для Audi та Skoda, намагається заощадити 10 мільярдів євро після того, як заходи, включаючи заморожування найму та звільнення тимчасових працівників, які були узгоджені торік, виявилися недостатніми.

До слова, плани Volkswagen вперше в історії закрити заводи в Німеччині – лише початок масштабного потрясіння, яке чекає на весь автопром Євросоюзу. За оцінками галузевих експертів, в ЄС налічується понад 30 неприбуткових автомобільних виробництв, серед яких не лише підприємства Volkswagen, а й заводи багатьох інших компаній, зокрема Stellantis та Renault.