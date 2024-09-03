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Вперше за 87 років Німеччина планує закрити заводи Volkswagen по всій країні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Вперше за 87 років Німеччина планує закрити заводи Volkswagen по всій країні
Volkswagen може піти на перше історії Німеччини закриття заводу, щоб скоротити витрати
фото із відкритих джерел

Керівництво Volkswagen має намір звільнити до 110 тис. співробітників

Провідний німецький автоконцерн Volkswagen після 87 років своєї історії планує закрити заводи в Німеччині, пише агентство Bloomberg. 

«Volkswagen AG розглядає безпрецедентне закриття заводів у Німеччині, встановлюючи протистояння з потужними профспілками, оскільки найважливіша галузь країни бореться за своє майбутнє», – йдеться у публікації. 

Як пишуть журналісти, потенційні заходи із закриття потужностей також включають спробу припинити тридцятилітню угоду компанії з працівниками щодо збереження робочих місць. «Основною ціллю Volkswagen є його бренд легкових автомобілів, чиї прибутки стрімко скорочуються на тлі переходу на електромобілі та уповільнення споживчих витрат», – зазначає видання.

Як заявив гендиректор корпорації Олівер Блюме, Німеччина як місце ведення бізнесу все більше відстає з точки зору конкурентоспроможності. Керівництво має намір звільнити до 110 тис. співробітників у найближчі роки. Загалом у компанії працюють 673 тис. осіб. Закриття заводів стане першим за 87 років.

У компанії на сьогодні дефіцит на 5 млрд євро. «Економічна ситуація знову погіршала. Німеччина ще більше відстає з погляду конкурентоспроможності», – пояснив Блюме.

До слова, німецький концерн Volkswagen заявив, що використовуватиме матеріал з коноплі для оздоблення салону. Для цього компанія співпрацюватиме з німецьким стартапом Revoltech GmbH. Метою співпраці Volkswagen та Revoltech GmbH є створення міцного водостійкого матеріалу, виготовленого зі 100% промислових конопель, який можна переробляти або компостувати в кінці терміну служби в автомобілі.

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Теги: Volkswagen автомобіль завод Німеччина

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