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Хто з російських олігархів фінансує «оборонку» РФ та продовжує бізнес в Україні: список

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Хто з російських олігархів фінансує «оборонку» РФ та продовжує бізнес в Україні: список
Російський олігарх Михайло Фрідман є одним з найбільших бізнес-власників в Україні
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Великим російським бізнесменам, які працюють із Кремлем, в Україні досі належать мінімум 88 компаній

В Україні досі залишаються неконфісковані комерційні компанії, які прямо чи опосередковано належать 25 російським олігархам, які обслуговують роботу кремлівського військово-промислового комплексу. Про це повідомляє проєкт Trap Aggressor аналітичного центру StateWatch із посиланням на власний реєстр активів російських олігархів в Україні та базу «Хто працював на війну» російського опозиційного видання «Проєкт».

Серед найбільших власників бізнесу в Україні російський олігарх – Михайло Фрідман. Попри втрату Альфа-банку в Україні після нещодавньої його націоналізації, Фрідман прямо чи опосередковано володіє частками у структурі власності мобільного оператора «Київстар», підприємств із виробництва води «Моршинська» та «Миргородська», компанії «Альфа Страхування» тощо. Численні журналістські розслідування доводять, що компанії російської групи «Альфа» Міхаіла Фрідмана фінансували російські військові заводи, а також надавали послуги страхування для Росгвардії, яка залучена до окупації українських територій. 

Хто з російських олігархів фінансує «оборонку» РФ та продовжує бізнес в Україні: список фото 1
Список російських олігархів, які забезпечують «оборонку» РФ і володіють українськими компаніями
Список російських олігархів, які забезпечують «оборонку» РФ і володіють українськими компаніями

Інший російський олігарх Алєксей Мордашов продовжує володіти в Україні туристичним агентством Tui та компанією «Северсталь-дистрибуція». Російська корпорація «Северсталь» Алєксєя Мордашова постачала російським заводам ВПК понад десять марок сталі. 

Російсько-грецький бізнесмен та власник морського порту Салоніки у Греції Іван Саввіді володіє в Україні компанією з виробництва продукції із пластмаси «Пентопак» і компанією з торгівлі «Атлантіс-Пак Україна», які раніше були арештовані та передані до Агентства з розшуку та менеджменту активів. Федерація греко-російського бізнесмена «Греки Росії», яку фінансує Саввіді, передала автомобілі підвищеної прохідності та генератори  терористичним структурам і ватажку так званої «ДНР» Денису Пушиліну.

Серед інших відомих прізвищ російських олігархів, які підсилюють агресора, проте мають досі не конфіскований  бізнес в Україні, – Вагіт Алекперов, Алішер Усманов, Юрій Ковальчук тощо. 

Загалом, за підрахунками Trap Aggressor, великим російським бізнесменам, які працюють із Кремлем, наразі в Україні належать щонайменше 88 компаній, які працюють у таких сферах, як енергетика, логістика, промисловість, готельний бізнес тощо.   

Раніше повідомлялося, що попри заяви російських олігархів та мільярдерів у непричетності до фінансування війни проти України, більшість із них на пряму чи опосередковано пов’язані із армією РФ.

Нагадаємо, що принаймні 82 російських олігархів підтримують ділові зв'язки з російською армією або інакше сприяють підтримці війни в Україні. Згідно дослідження, найбільший внесок у підтримку війни в Україні робить мільярдер Михайло Шелков, який володіє компанією «ВСМПО-Авісма». Ця компанія займається виробництвом з'єднань з титану. Головними покупцями їх продукції були Boeing і Airbus, які забезпечували російську армію титаном для виробництва бронетехніки та літаків, що використовуються у війні в Україні.

Читайте також: Хто фінансує війну Путіна? Дослідники оприлюднили список олігархів РФ
Теги: росія санкції олігархи

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