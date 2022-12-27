У Росії рекордно обвалився турпотік: названо причини

До пандемії Росію відвідували 300-400 тисяч туристів у рамках організованих турів

Цього року туроператори фіксують лише сотні гостей

У Росії рекордно обвалився в'їзний турпотік у 2022 році – кількість іноземців у складі організованих груп упала більш ніж на 90%. Більшість гостей прибували в РФ зі східних країн, пише «Коммерсант».

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Причини відмови туристів відвідувати Росію:

повномасштабне вторгнення в Україну та подальша міжнародна ізоляція,

негативне інформаційне тло,

складнощі з оформленням віз та перельотами,

заборона на використання в країні платіжних систем Visa та Mastercard.

До пандемії Росію відвідували 300-400 тисяч туристів у рамках організованих турів. Цього року туроператори налічують лише сотні гостей. У 2022 році до РФ прибували туристи з Ірану, Індії, Казахстану, Узбекистану, країн Близького Сходу.

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За оцінками одного з туроператорів, помітного потоку з Європи очікувати не варто і в 2023 році, хоча можливе невелике зростання прибуття з країн із безвізовими угодами з РФ – Ірану, Туреччини та Індії.

Експерти ринку сподіваються також, що замість європейців до Росії наступного року поїдуть туристи з Китаю та інших країн Азії.

До слова, російським перевізникам заборонили літати через Йорданію та сусідні країни до Єгипту. Наразі усі російські авіакомпанії скасовують польотні програми, заплановані на зимовий сезон.

Тим часом Туреччина з 1 січня 2023 року вводить податок 2% на проживання в готелях, туристичних селах, мотелях, пансіонатах, готелях, кемпінгах та інших об'єктах розміщення.

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Нагадаємо, з 12 вересня перестав діяти спрощений візовий режим ЄС з Росією – росіянам стало дорожче, довше й важче оформити шенгенську візу.