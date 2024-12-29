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Прямо під носом в Індії Китай побудує найбільшу гідроелектростанцію у світі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Прямо під носом в Індії Китай побудує найбільшу гідроелектростанцію у світі
Китай планує будівництво дамби поблизу Індії
фото: Bloomberg

Китай планує будівництво гідроелектростанції поблизу Індії, яка може стати найбільшою у світі

Пекін схвалив будівництво найбільшої у світі гідроелектростанції потужністю 70 ГВт біля кордону з Індією в Тибеті. 

Китайський уряд схвалив будівництво «гідроенергетичного проєкту» в пониззі річки Ярлунг Цангпо в Тибеті. Як пише Bloomberg, це буде мега-гребель поблизу спірного кордону з Індією та станція колосальної потужності станція.

«У 2020 році державні ЗМІ Китаю повідомили з посиланням на главу державної Енергетичної будівельної корпорації Китаю, що в нижній течії річки є величезна ущелина з потенціалом для виробництва електроенергії потужністю 70 гігават, що більш ніж утричі більше, ніж у греблі «Три ущелини», яка є найбільшою у світі», – пише агентство.

Гідроелектростанція «Три ущелини» стала ще одним грандіозним проєктом Китаю, який своїми масштабами дивує весь світ. Станція розташованана на найдовшій в Китаї річці Янцзи приблизно в 44 км від міста Ічанг в провінції Хубей, а її загальна потужність становить 22,5 ГВт.

За даними Bloomberg, гідроенергетика є другим за величиною джерелом виробництва електроенергії в Китаї, становивши майже 14% від загального обсягу виробництва електроенергії в країні минулого року.

Будівництво потужної ГЕС може коштувати 1 трлн юанів ($137 млрд), що зробить її одним із найдорожчих інфраструктурних проектів за всю історію. 

Розробка проєкту займе щонайменше десять років і потребуватиме підключення до мережі далі на схід, оскільки в Тибеті немає потреби в такому виді енергопостачання, сказав Девід Фішман, старший менеджер Lantau Group, енергетичної компанії, що базується в Шанхаї.

«Це масштабний інженерний захід. Сама річка має відмінні гідроенергетичні ресурси. Усі, хто перебуває нижче за течією, будуть стурбовані тим, що це означатиме, якщо потік води зменшиться. Я знаю, що Індія дуже стурбована цим», – додав Девід Фішман.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило Bloomberg, що Пекін «витратив десятиліття на вивчення розвитку гідроенергетичного проекту в нижній течії річки Ярлунг Цангпо», і пообіцяло вжити заходів щодо забезпечення безпеки та захисту навколишнього середовища.

В агентстві переконані, що гігантська гребля, керована Китаєм, створить для Пекіна «додатковий ефект» на приплив води до Індії.  Це означатиме, якщо потік води для населення зменшиться, тож Індія дуже стурбована цим.

До слова, Китай, Киргизстан та Узбекистан почали будувати залізницю в обхід Росії. Новий маршрут дозволить доставляти вантажі з Китаю до Киргизстану та Центральної Азії, а звідти – до Туреччини і далі до Євросоюзу.

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Теги: економіка вода Китай будівництво електроенергія Індія Узбекистан річка населення

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