В Ірані відновилися антиурядові протести

Акції протесту пройшли зокрема і у столиці

В Ірані знову відбулися акції протесту, що пройшли у різних містах, зокрема й у Тегерані. Про це передає РБК-Україна з посиланням на видання Iranintl.

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Маніфестанти вийшли на вулиці, скандуючи антиурядові гасла. Молодіжні гурти закликали з кінця лютого до трьох нічних протестів, зокрема до фестивалю вогню Charshanbeh Souri у вівторок. Невеликі групи протестувальників вийшли на акції у кількох містах у понеділок після заклику до трьох нічних протестів, включаючи святкування фестивалю вогню у вівторок.

На кадрах із соцмереж видно учасники акцій у деяких районах столиці Тегерана, Мешхеда, Казвіна та Малайєра. Групи молодих людей марширували та скандували заклики до повалення режиму. На деяких відео показані сміттєві баки, що горять, і автомобільні шини на вулицях, а також як протестувальники кидали запалені предмети в урядові будівлі та банки.

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Нагадаємо, що в Ірані відбувалися протести з кінця вересня 2022 рок. Вони були спровоковані тим, що 22-річна Махса Аміні загинула після затримання поліцією моралі за «неправильне носіння хіджабу». За даними іранської влади, під час протестів загинули близько 200 людей. Але правозахисники стверджують, що в країні вбили щонайменше 469 протестувальників, у тому числі 64 неповнолітніх.