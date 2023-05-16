Вибори в Україні під час війни. Данілов різко відповів президенту ПАРЄ

До завершення воєнного стану в Україні не буде виборів

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов різко відповів на слова президента Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Тіні Кокса про нібито необхідність проведення виборів в Україні в умовах воєнного стану. Про це Данілов сказав в ефірі телемарафону.

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Данілов наголосив, що до завершення воєнного стану в Україні не буде виборів, оскільки це суперечить нашій Конституції.

«Коли є впровадження такого стану, в якому сьогодні перебуває наша країна, ніякі вибори не можуть відбуватися. Крапка», – сказав він.

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Раніше президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс заявив, що в Україні слід провести парламентські і президентські вибори навіть за умови воєнного стану. Він навіть запропонував голосування через інтернет.

Нагадаємо, що значна частина України поки що досі тимчасово окупована, тисячі українців виїхали за кордон, а російські хакери час від часу намагаються здійснити кібератаку на сайти органів влади.