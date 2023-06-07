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США найближчим часом оголосять додаткові пакети безпекової допомоги для України

Діана Гасюк
glavcom.ua
США найближчим часом оголосять додаткові пакети безпекової допомоги для України
Резиденція президента США у Вашингтоні
фото з відкритих джерел

США продовжують забезпечувати успіх України на полі бою

Сполучені Штати Америки планують найближчим часом оголосити нові пакети безпекової допомоги для України. Про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє The Guardian.

«Я гарантую вам, що найближчими днями й тижнями ви побачите додаткові пакети підтримки безпеки. Ми продовжуватимемо забезпечувати успіх України на полі бою, як сказав президент Байден», – сказав Кірбі.

Раніше повідомлялося, що новий уряд Болгарії заявив про готовність допомагати Україні зброєю.

Також Австралія, Сполучені Штати Америки та Україна ведуть переговори про можливе постачання Києву американських винищувачів F/A-18. 

До слова, мінфін США розширив список санкцій, до якого входять громадяни країни-агресора, і включив туди ще сімох громадян Росії і одну юрособу – магазин кераміки. 

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Теги: Мінфін Україна президент переговори

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