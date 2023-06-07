США найближчим часом оголосять додаткові пакети безпекової допомоги для України

США продовжують забезпечувати успіх України на полі бою

Сполучені Штати Америки планують найближчим часом оголосити нові пакети безпекової допомоги для України. Про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє The Guardian.

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«Я гарантую вам, що найближчими днями й тижнями ви побачите додаткові пакети підтримки безпеки. Ми продовжуватимемо забезпечувати успіх України на полі бою, як сказав президент Байден», – сказав Кірбі.

Раніше повідомлялося, що новий уряд Болгарії заявив про готовність допомагати Україні зброєю.

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Також Австралія, Сполучені Штати Америки та Україна ведуть переговори про можливе постачання Києву американських винищувачів F/A-18.

До слова, мінфін США розширив список санкцій, до якого входять громадяни країни-агресора, і включив туди ще сімох громадян Росії і одну юрособу – магазин кераміки.