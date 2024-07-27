Українці в Польщі протестували проти затримки видачі паспортів (відео)

У Вроцлаві відбулась акція протесту під Генеральним консульством України

Близько 30 українців провели акцію протесту під Генеральним консульством України. Причиною протесту стала проблема з невидачею закордонних паспортів, замовлених через ДП «Документ». Про це пише видання In Poland.

Серед протестувальників були як чоловіки, так і жінки. Чоловіки тримали плакати з написами польською та українською мовами, такими як «Нам потрібна допомога», «Допоможіть нам отримати наші документи, які незаконно утримує ДП Документ» та «Законне право на легальне перебування».

«Багато чоловіків, які подавали на паспорти у лютому, березні 2024 року досі їх не отримали. Хоча час виготовлення паспорта складає 3 місяці. І все було поки не з’явилися зміни в законодавстві. Ми хочемо аби Генконсульство розібралося і надало відповідь, чому громадяни не отримали паспорти», – говорить організаторка акції Олена.

Вони стверджують, що оплатили послугу ще до ухвалення Закону про мобілізацію, але досі не отримали паспорти, хоча термін їх виготовлення становить три місяці. Організаторка акції Олена зазначила, що метою протесту є звернення уваги Генконсульства на цю проблему та отримання відповіді, чому громадяни не отримали свої паспорти.

Нагадаємо, у Польщі 1 серпня стартує операція «Безпечне Підляшшя» на кордоні з Білоруссю, у якій братимуть участь 17 тис. військових. Про це завявив глава польського міноборони Владислав Косніяк-Камиш.Зазначено, що операцією керуватиме 18-та механізована дивізія. Також міністр оборони Польщі зауважив, що для навчання солдатів на кордоні відправлять поліцейських, зокрема й тих, які брали участь у місії в Косово.

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