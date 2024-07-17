Польща побудувала військову базу для розміщення 1000 військовослужбовців США

База слугуватиме місцем для ротаційного перебування солдатів Сполучених Штатів Америки

У польському Свентошуві, що на південному заході країни, завершили будівництво бази для понад 1 тис. американських військовослужбовців. Про це повідомляє PAP.

Зазначено, що базу збудували для тимчасового розміщення союзних військ для їхнього навчання.

Водночас вона слугуватиме місцем для ротаційного перебування солдатів Сполучених Штатів Америки.

«База також буде використовуватися для швидкого збору та отримання припасів, налаштування бойової техніки перед переміщенням у зону тактичного збору», – розповів бригадний генерал Даріуш Мендрала.

Нагадаємо, Польща ініціювала проведення навчань з мінування Балтійського моря. Про це повідомив заступник міністра національної оборони Польщі Павло Залевський.

Такод повідомлялося, що більше новобранців ЗСУ зможуть пройти базову підготовку в Німеччині з наступного року. Таку заяву зробив в інтерв’ю Reuters німецький генерал-лейтенант Андреас Марлоу, голова створеного Євросоюзом «Командування спеціальної підготовки». Він констатував, що потреба у військах зростає на тлі триваючої війни з Росією.

До слова, сотні українських чоловіків, які знайшли прихисток у Польщі після початку повномасштабного вторгнення, виявили бажання приєднатися до лав українського легіону, створення якого було анонсовано президентами України та Польщі під час візиту Володимира Зеленського до Варшави.

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