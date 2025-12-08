Головна Світ Економіка
Угорщина та Словаччина оскаржать план ЄС щодо заборони імпорту російських енергоносіїв

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Угорщина та Словаччина оскаржать план ЄС щодо заборони імпорту російських енергоносіїв
Угорщина та Словаччина мають намір оскаржити план ЄС щодо поступової відмови від імпорту російських газу та нафти
фото: АР

Сійярто назвав цей план «масштабним юридичним шахрайством»

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина та Словаччина мають намір оскаржити план ЄС щодо поступової відмови від імпорту російських газу та нафти. За словами Сійярто, це рішення буде подано до Європейського суду після ухвалення плану RePowerEU, що очікується наступного тижня, передає «Главком».

«Ми робимо цей крок, оскільки заборона імпорту російської нафти та газу унеможливить безпечне енергопостачання Угорщини та Словаччини та призведе до різкого зростання цін», – заявив міністр.

Сійярто також назвав цей план «масштабним юридичним шахрайством», вважаючи, що це санкційний захід, який потребує одноголосного схвалення. За його словами, даний план суперечить договорам ЄС, які визначають енергетичну політику як питання національної компетенції держав-членів.

«Після ухвалення цього плану ми разом зі Словаччиною звернемося до Європейського суду з вимогою скасувати цю постанову і проситимемо про призупинення її дії на час судового розгляду», – додав він.

Варто зазначити, що 20 жовтня, Рада ЄС узгодила свою переговорну позицію щодо проєкту регламенту про поступову відмову від імпорту російського природного газу. Досягнення повної заборони планується до 1 січня 2028 року. 

Нагадаємо, Європейський парламент виступає проти надання країнам-членам, які не мають виходу до моря, винятків щодо імпорту російських нафти та газу на випадок раптових перебоїв з постачанням. Це питання є предметом обговорення в рамках ініціативи ЄС, яка розвиває пропозицію Єврокомісії про повне припинення енергетичної залежності від Москви до 2027 року.

