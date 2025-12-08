Стагнація замість розвитку: підсумки п’ятирічки Білорусі

Частка інвестицій у ВВП мала досягти 22-23%, але залишилася на рівні 18,8% у 2025 році

Білорусь готується затвердити нову програму розвитку на 2026-2030 роки, хоча попередня п’ятирічка вже показала системну неефективність планової економіки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Зазначається, що зростання ВВП за 2021-2025 роки становило менш як 8% замість запланованих 20%. Якщо поточні темпи збережуться, приріст 2025 року буде близько 2%. Економіка фактично залишилася на рівні середини 2010 років.

Цільове стримування цін до 5% провалилося. Інфляція сягнула 12,8% у 2022 році, а за п’ять років ціни зросли на 42%, майже вчетверо перевищивши прогноз. У жовтні 2025 року річне зростання прискорилося до 6,9%.

Частка інвестицій у ВВП мала досягти 22-23%, але залишилася на рівні 18,8% у 2025 році. Фінансування концентрувалося на житловому будівництві та великих держпроєктах, виробничий сектор отримав обмежене фінансування. Іноземні інвестиції практично припинилися.

За січень-вересень 2025 року експорт становив лише $37,3 млрд, майже на $7 млрд нижче цільового рівня. Частка сировини у поставках зросла до 65%, а втрата європейських ринків підвищила залежність від Росії та Китаю. Машинобудування та хімічна промисловість так і не відновили попередні обсяги.

«П’ятирічка продемонструвала, що централізоване планування та державний контроль залишаються серйозним гальмом для економіки. Амбітні плани залишаються на папері, а реальна економіка Білорусі – вразлива, недиверсифікована і в стагнації», – пояснює розвідка.

До слова, Європейський Союз повідомив про готовність запровадити санкції проти Білорусі. Обмеження будуть застосовані, якщо Білорусь не припинить провокації на територіях держав-членів.