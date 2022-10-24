В Європі обвалилися ціни на газ до найнижчого рівня з червня

Ціни на газ в Європі обвалилися через те, що на ринку є багато вільного газу

Україна нарощує імпорт газу

Уперше за декілька місяців у ході торгів 24 жовтня на нідерландському хабі TTF обвалилися ф’ючерсні ціни на природний газ нижче €100/MWh, тобто до еквівалентних $1000 за тис. кубічних метрів. Це на 13% менше, ніж у п’ятницю минулого тижня. Контракти TTF слугують орієнтиром для європейського рівня цін.



Водночас 24 жовтня ще більше обвалилися спотові ціни – до €39/MWh, тобто до еквівалентних $415 за тис. кубічних метрів. За розрахунками Української енергетичної біржі, приведена вартість природного газу на європейських хабах (Day-Ahead) до кордону України сьогодні складає близько 19,4 грн за один кубічний метр (19362 грн за тисячу куб м).

Падіння цін на газ в Європі зумовлено тим, що на ринку є багато вільного газу, адже європейські газові сховища вже заповнені на 93% – там зберігається близько 100 млрд куб м газу. До прикладу, у Німеччині газові сховища були заповнені швидше, ніж планувалося, і рівень запасів вже перевищив 95%.

Ціна газу в Європі має тенденцію до зниження з кінця серпня – після досягнення найвищого рівня в €342/MWh (342 євро за мегаватт-годину) – тоді через припинення поставок російського газу відбулося стрімке зростання цін на природний газ.

Тепер ціни продовжують знижуватися через стабільні поставки та незвично теплу погоду – до прикладу, 24 жовтня в північному Гамбурзі вдень температура повітря 18 градусів. Крім того, учасники європейського ринку очікують новий виток поставок зрідженого газу. Країни ЄС планують обмежити ціни на біржі TTF та ввести новий індексу LNG для європейського ринку, який відображав би реальну ситуацію.

Проте не дивлячись на ціновий обвал, ціна на газ в Європі поки що значно вища порівняно з попередніми роками. До прикладу в 2020 році на хабі TTF ф’ючерсний контракт був близько €20/MWh (тепер €100/MWh).

З огляду на зниження цін на газ у Європі, Україна нарощує імпорт газу – до 16,2 млн куб м 24 жовтня – це найвище значення з вересня 2022 року. За інформацією ExPro, газ імпортує як «Нафтогаз України», так і приватні компанії.