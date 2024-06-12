У Південній Кореї несподівано знайшли велике родовище нафти та газу – Bloomberg

Передбачають, що це одне з найбільших у світі родовищ, але для його освоєння знадобиться 7-10 років

Біля берегів Південної Кореї виявлено геологічну структуру, яка може містити великі запаси нафти та газу. Країна залежна від імпорту енергоносіїв, тому звістка про потенційне велике родовище викликала ажіотаж у Південній Кореї. Проте для підтвердження запасів потрібне буріння свердловин, сама ж компанія, яка виявила ймовірне родовище, оцінює шанси у 20%, що є номрою для геологорозвідки. Про це пише Bloomberg.

«Вітора Абреу, геолога, який прилетів до Сеула минулого тижня, зустрічали в аеропорту як зірку. Глава консалтингової компанії ACT-Geo зі штаб-квартирою в передмісті Х'юстона виявив одне з найбільших у світі родовищ нафти і газу біля узбережжя Південної Кореї, що відродило надії на несподіваний енергетичний прибуток», – пише Bloomberg.

Ажіотаж почався після того, як про знахідку оголосив у телевізійному виступі президент Юн Сок Йоль, зазначивши, що запаси родовища можуть становити 14 млрд. барелів нафти. Для країни цього достатньо, щоби бути повністю забезпеченою нафтою на чотири роки, а газом – на 29 років.

«Заява президента призвела до різкого зростання акцій місцевих нафтогазових компаній і протягом кількох днів була у тренді у соціальних мережах», – йдеться у публікації Bloomberg. Агентство зазначає: нікого не збентежило, що навіть на введення родовища в експлуатацію знадобиться 7-10 років.

«Ви можете вигадати багато теорій, але теорії не будуть доведені, поки ви не пробурите свердловини», – сказала Bloomberg старший аналітик Welligence Energy Analytics Сурая Тулот. Агентство зазначає, що торік із регіону пішла австралійська Woodside Energy, в якої був спільний проєкт із корейською Korea National Oil Corp, і в компанії заявили, що цей район «більше не вважається перспективним».