Головна Світ Економіка
search button user button menu button

У Південній Кореї несподівано знайшли велике родовище нафти та газу – Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У Південній Кореї несподівано знайшли велике родовище нафти та газу – Bloomberg
Вітора Абреу в міжнародному аеропорту Інчхон зустрічали неначе зірку
фото: Yonhap

Передбачають, що це одне з найбільших у світі родовищ, але для його освоєння знадобиться 7-10 років

Біля берегів Південної Кореї виявлено геологічну структуру, яка може містити великі запаси нафти та газу. Країна залежна від імпорту енергоносіїв, тому звістка про потенційне велике родовище викликала ажіотаж у Південній Кореї. Проте для підтвердження запасів потрібне буріння свердловин, сама ж компанія, яка виявила ймовірне родовище, оцінює шанси у 20%, що є номрою для геологорозвідки. Про це пише Bloomberg. 

«Вітора Абреу, геолога, який прилетів до Сеула минулого тижня, зустрічали в аеропорту як зірку. Глава консалтингової компанії ACT-Geo зі штаб-квартирою  в передмісті Х'юстона виявив одне з найбільших у світі родовищ нафти і газу біля узбережжя Південної Кореї, що відродило надії на несподіваний енергетичний прибуток», – пише Bloomberg.

Ажіотаж почався після того, як про знахідку оголосив у телевізійному виступі президент Юн Сок Йоль, зазначивши, що запаси родовища можуть становити 14 млрд. барелів нафти. Для країни цього достатньо, щоби бути повністю забезпеченою нафтою на чотири роки, а газом – на 29 років.

«Заява президента призвела до різкого зростання акцій місцевих нафтогазових компаній і протягом кількох днів була у тренді у соціальних мережах», – йдеться у публікації Bloomberg. Агентство зазначає: нікого не збентежило, що навіть на введення родовища в експлуатацію знадобиться 7-10 років.

«Ви можете вигадати багато теорій, але теорії не будуть доведені, поки ви не пробурите свердловини», – сказала Bloomberg старший аналітик Welligence Energy Analytics Сурая Тулот. Агентство зазначає, що торік із регіону пішла австралійська Woodside Energy, в якої був спільний проєкт із корейською Korea National Oil Corp, і в компанії заявили, що цей район «більше не вважається перспективним».

Читайте також: Південна Корея обігнала США у виготовленні зброї – Bloomberg
Теги: родовище нафта газ Південна Корея

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

«Газпромом» втратив контракт із німецьким імпортер газу Uniper
«Газпромом» втратив контракт із німецьким імпортер газу Uniper
У Південній Кореї несподівано знайшли велике родовище нафти та газу – Bloomberg
У Південній Кореї несподівано знайшли велике родовище нафти та газу – Bloomberg
Японія вдарить санкціями по Китаю за підтримку Росії – ЗМІ
Японія вдарить санкціями по Китаю за підтримку Росії – ЗМІ
Норвегія виділить €240 млн на ППО для України
Норвегія виділить €240 млн на ППО для України
США посилюють санкції проти тих, хто сприяє виробництву зброї в Росії
США посилюють санкції проти тих, хто сприяє виробництву зброї в Росії
Нідерланди виділяють €60 млн на закупівлю безпілотників для України
Нідерланди виділяють €60 млн на закупівлю безпілотників для України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
Витік даних із НАБУ. Слідство арештувало майно дітей ексчиновника і детектива
14K
У Києві прогриміли вибухи (оновлено)
6670
Куратор «Великого будівництва», проти якого ведеться розслідування, безперешкодно їздить за кордон під час війни (документи)
5866
Покинутий бус та перерізана огорожа. На Закарпатті 18 людей втекли до Угорщини
5743
У Московському патріархаті не залишилося сліду православ'я – архієпископ Гельсінський
5035
Українці масово повертатимуться додому з-за закордону: Зеленський назвав умову

Новини

Сталева ластівка. Штучний інтелект згенерував логотип Сил безпілотних операцій
Вчора, 21:14
Командувач сил безпілотних систем: У нас не буде «єдиного шахеда» – і це добре
Вчора, 19:33
Офіс генпрокурора розказав, як бореться з тіньовим експортом зерна
Вчора, 16:14
Прессекретар Шольца заявив, що в Німеччині не буде позачергових виборів
10 червня, 18:12
СБУ затримала агента ФСБ: збирав дані про військові виші Одеси та Житомира
10 червня, 16:04
Міноборони запроваджує пряме контрактування зі світовими виробниками зброї
10 червня, 13:43

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua