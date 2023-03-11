За рік війни Росія заробила колосальну суму на експорті ядерного палива

«Росатом» домінує у світовому ланцюжку ядерних поставок

За останній рік до російського бюджету надійшло понад мільярд доларів від експорту ядерного палива. Про це пише видання The New York Times з посиланням на звіт Королівського інституту обʼєднаних служб – дослідницької організації з безпеки в Лондоні.

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Росія через свою гігантську державну атомну енергетичну компанію «Росатом» домінує у світовому ланцюжку ядерних поставок. За даними NYT, у 2021 році «Росатом» був третім за величиною постачальником урану в Європі, на нього припадало 20% від загального обсягу.

У п'яти країнах Європейського Союзу кожен реактор – загалом 18 – побудований Росією. Незважаючи на це, від початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року деякі європейські країни почали шукати альтернативу. Наприклад, чеська енергетична компанія CEZ підписала контракти з компаніями Westinghouse та Framatome на постачання тепловидільних збірок для свого заводу в Темеліні.

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Фінляндія скасувала проєкт з «Росатомом» щодо будівництва ядерного реактора та найняла Westinghouse для проєктування, ліцензування та постачання нового типу палива для свого заводу. Словаччина та навіть Угорщина – найближчий союзник Росії в Європейському Союзі – також звернулися до постачальників альтернативного палива.

Але навіть з урахуванням нових угод з неросійськими джерелами, поставки не почнуться щонайменше рік, а в деяких випадках і кілька років.

The New York Times зауважує, що за наявності невеликої кількості готових альтернатив санкції проти «Росатома» не отримали підтримки. Україна вже протягом тривалого часу закликає ЄС застосувати санкції щодо російської атомної енергетики, зокрема, щодо «Росатома», який намагається привласнити окуповану російськими військами українську Запорізьку атомну електростанцію.

Відомо, що Росія використовує «Росатом» як лазівку для обходу санкцій – через неї їй вдається діставати електроніку та сировину для виробників зброї.

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У лютому цього року Велика Британія ввела санкції проти представників «Росатома» та союзників російського диктатора Володимира Путіна. Під санкціями опинились десятки росіян, пов'язаних із держкорпораціями «Росатом», «Газпром», «Ростех» та концерну «Алмаз-Антей». Крім того, обмеження торкнулися губернатора Тульської області Олексія Дюміна, сина екс-заступника голови уряду Дмитра Козака Олексія, міністра цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій Максута Шадаєва та інших публічних осіб.