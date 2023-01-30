Путін – Джонсону: «Я не хочу робити тобі боляче, але ракета зробить це за хвилину»

У вечір понеділка на каналі ВВС вийде документальний фільм з відкровеннями британських політиків про події річної давнини

У лютому 2022 року Борис Джонсон, який тоді обіймав посаду прем’єр-міністра Великої Британії, попередив президента Росії Володимира Путіна про наслідки вторгнення в Україну. А у відповідь отримав погрози. Деталі цієї розмови британський політик розкриває у документальній стрічці «Путін проти Заходу» (Putin Vs the West), вихід якої анонсує ВВС.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Напередодні полномасштабного війни проти України Джонсон попередив Путіна, що вторгнення в Україну призведе до санкцій Заходу та збільшення військ НАТО на кордонах Росії. Він також намагався стримати російські військові дії, сказавши президенту Росії, що Україна не приєднається до НАТО «в осяжному майбутньому». «Він погрожував мені і сказав: «Борисе, я не хочу тобі боляче, але ракета зробить це за хвилину» або щось подібне», – ділиться Джонсон з журналістами.

За словами тодішнього очільника британського уряду, тон його співрозмовник був спокійний, навіть відчужений. Неможливо було зрозуміти, чи була погроза Путіна справжньою. Однак, враховуючи попередні напади Росії на Велику Британію (востаннє в Солсбері у 2018 році), будь-яка загроза з боку російського лідера, якою б легковажною була вона, сприймалася Борисом Джонсоном серйозно.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Через дев'ять днів після цієї розмови, 11 лютого 2022 року, міністр оборони Великої Британії, Бен Уоллес прилетів до Москви, щоб зустрітися зі своїм російським колегою Сергієм Шойгу. У стрічці «Путін проти Заходу» він розповідає – його запевняли у тому, що РФ не вторгнеться в Україну. Але обидві сторони тієї розмови знали, що це брехня. «Це демонстрація знущань або сили, яка полягає в тому, що я збираюся брехати вам, ви знаєте, що я брешу, і я знаю, що ви знаєте, що я брешу, і я все ще збираюся брехати вам», – цитує Бена Уоллеса ВВС.

Наприкінці зустрічі голова генерального штабу Росії Валерій Герасимов сказав британському міністру оборони: «Ми ніколи більше не будемо принижуватися». Менш ніж через два тижні, коли 24 лютого танки переїхали кордон, прем’єр-міністру Великої Британії посеред ночі зателефонував президент України. «Зеленський був дуже, дуже спокійний», – згадує Джонсон. Український очільник держави відмовився від пропозиції бути доставлений британцями в безпечне місце.