Китай в ООН розкритикував зовнішню політику адміністрації Трампа

glavcom.ua
фото: Reuters
Міністр закордонних справ Китаю Ван І на засіданні Ради Безпеки ООН розкритикував війну США проти Ірану та підхід адміністрації до цієї світової організації

Міністр закордонних справ Китаю Ван І під час засідання Ради Безпеки ООН виступив із прихованою критикою дій США щодо Ірану та їхнього підходу до міжнародних інституцій. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Китайський дипломат наголосив, що будь-які односторонні військові кроки в обхід мандата Радбезу є неприйнятними. Ця заява прозвучала менш ніж за два тижні після візиту Дональда Трампа до Пекіна, де китайський лідер Сі Цзіньпін висловив суворе попередження щодо Тайваню та надав мінімальну підтримку в дипломатичному врегулюванні конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном.

Окремо Ван І засудив наміри США скоротити фінансування ООН, вихід Вашингтона з її структур та ідею створення альтернативної організації – «Ради миру Трампа». Очільник МЗС КНР підкреслив, що роль ООН необхідно посилювати, а не послаблювати, а країни-учасниці мають підтверджувати свої фінансові зобов'язання реальними діями.

Дії США вже спровокували фінансову кризу в організації, оскільки американська сторона накопичила близько $2 млрд боргів за внесками та вийшла з 31 структури ООН і 35 інших міжнародних об'єднань через незгоду з їхнім фокусом на гендерній рівності та зміні клімату. На цьому тлі Пекін намагається позиціонувати себе як стабілізуючу силу у противагу хаотичній зовнішній політиці США, водночас, закликаючи не до скасування системи ООН, а до її реформування задля більшої справедливості.

Як відомо, у середу, 27 травня, президент США Дональд Трамп проведе зустріч із членами свого кабінету міністрів у заміській резиденції Кемп-Девід. 

Головною темою обговорення стане загострення навколо Ірану та переговорний процес щодо можливого припинення конфлікту, який, за оцінками американської сторони, може наблизитися до потенційного компромісу. Зустріч проходитиме на тлі високої напруженості та нещодавніх американських ударів по об'єктах на півдні Ірану.

Раніше Тегеран звинуватив Вашингтон у порушенні режиму припинення вогню, який тривав майже сім тижнів. Це сталося після того, як американські сили завдали повітряних ударів по об'єктах на півдні Ірану в провінції Хормозган. 

У Центральному командуванні США ці дії назвали оборонними та спрямованими на захист своїх військовослужбовців, уточнивши, що цілями стали місця запуску ракет і човни, які намагалися встановити міни.

Politico: П'ять країн ЄС вимагають посилення торговельного захисту від Китаю
Росія звинуватила США в невидачі візи дипломату для участі в засіданні Радбезу ООН
Китай в ООН розкритикував зовнішню політику адміністрації Трампа
Трамп збирає членів свого кабінету через ситуацію з Іраном
Іран заявив, що нові удари США порушують режим припинення вогню
Генсек ООН відреагував на погрози Москви масовано обстріляти Київ
