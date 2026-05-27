Росія розглядатиме це питання як кричущий випадок неповаги до китайського головування в Раді Безпеки

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя звинуватив Захід у використанні подвійних стандартів задля збереження свого домінування

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що Сполучені Штати не надали візу заступнику міністра закордонних справ РФ Олександру Алімову, який мав очолити російську делегацію на засіданні Ради Безпеки. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Небензя назвав дії Вашингтона порушенням зобов’язань за Угодою про розміщення штаб-квартири ООН, згідно з якою доступ до установи в Нью-Йорку має надаватися всім офіційним особам держав-членів без винятків. Російська сторона також розцінила цей крок як неповагу до китайського головування в Радбезі, оскільки Алімов планував прибути на зустріч за особистим запрошенням очільника МЗС Китаю Ван І. Державній департамент та місія США в ООН наразі не надали оперативних коментарів щодо цієї ситуації.

Під час самого засідання, присвяченого Статуту ООН, російський представник звинуватив Захід у використанні подвійних стандартів задля збереження свого домінування. Окремо він назвав ремілітаризацію Німеччини та Японії небезпечною тенденцією, яка загрожує світовій безпеці та є спробою країн, що зазнали поразки у Другій світовій війні, переписати її підсумки.

Зі свого боку, міністр закордонних справ Китаю Ван І наголосив на необхідності «оновити» Статут ООН через зростання глобальної нестабільності, а Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш констатував, що сучасний світ стикається з найбільшою кількістю конфліктів з моменту заснування організації.

Як відомо, міністр закордонних справ Китаю Ван І під час засідання Ради Безпеки ООН виступив із прихованою критикою дій США щодо Ірану та їхнього підходу до міжнародних інституцій.

Китайський дипломат наголосив, що будь-які односторонні військові кроки в обхід мандата Радбезу є неприйнятними. Ця заява прозвучала менш ніж за два тижні після візиту Дональда Трампа до Пекіна, де китайський лідер Сі Цзіньпін висловив суворе попередження щодо Тайваню та надав мінімальну підтримку в дипломатичному врегулюванні конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном.

Раніше Тегеран звинуватив Вашингтон у порушенні режиму припинення вогню, який тривав майже сім тижнів. Це сталося після того, як американські сили завдали повітряних ударів по об'єктах на півдні Ірану в провінції Хормозган.

У Центральному командуванні США ці дії назвали оборонними та спрямованими на захист своїх військовослужбовців, уточнивши, що цілями стали місця запуску ракет і човни, які намагалися встановити міни.