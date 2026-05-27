Politico: П'ять країн ЄС вимагають посилення торговельного захисту від Китаю

Аліна Самойленко
Франція, Італія, Іспанія, Нідерланди та Литва закликали ЄС частіше проводити розслідування недобросовісної торговельної практики
Франція, Італія, Іспанія, Нідерланди та Литва закликають блок проявити силу на тлі зростання напруженості з Пекіном

Франція, Італія, Іспанія, Нідерланди та Литва подали до Європейської комісії спільний неофіційний документ із закликом активніше впроваджувати тарифи та інші обмежувальні заходи для протидії недобросовісній конкуренції. Як повідомляє Politico, підписанти, серед яких відсутня лише одна велика економіка ЄС – Німеччина, пропонують частіше розпочинати розслідування щодо збоїв у торгівлі, розширити штат слідчих підрозділів і рішучіше оскаржувати порушення правил у Світовій організації торгівлі, передає «Главком».

Хоча в документі прямо не вказується Китай, автори чітко натякають на Пекін, заявляючи, що окремі ключові партнери ЄС порушують багатосторонню систему, створюючи нові бар'єри та штучно стимулюючи структурний надлишок промислових потужностей. Щоб надати торговельному захисту геополітичного виміру, група країн пропонує внести «економічну безпеку» до переліку офіційних критеріїв для відкриття розслідувань, що дозволить захистити промислову базу та стратегічні ланцюги постачання Європи.

Серед інших ініціатив у документі містяться технічні зміни для запобігання обходу розслідувань іноземними компаніями, право впроваджувати антисубсидійні мита безпосередньо проти окремих фірм (а не лише держав), а також створення універсального «інструменту стійкості» для запровадження додаткових тарифів чи квот, коли інші механізми є неефективними. Паралельно президент Франції Еммануель Макрон закликав ЄС перейняти досвід США у захисті стратегічних галузей. Очікується, що боротьба з глобальними торговельними дисбалансами та китайським експортом стане ключовою темою внутрішніх дебатів Єврокомісії, а також прийдешнього саміту лідерів G7, який відбудеться у Франції 15 червня.

Як відомо, Уряд Великої Британії виступив з амбітною ініціативою щодо створення фактично єдиного ринку торгівлі товарами з Європейським Союзом. Цей крок задумувався Лондоном як ключовий елемент масштабного перезавантаження економічних відносин з Брюсселем після виходу з блоку. Проте спроба британців повернути безперешкодну торгівлю без виконання базових європейських правил наразі натрапила на серйозний скептицизм з боку європейських інституцій. 

Нагадаємо, Європейська комісія запропонувала відтермінувати введення санкцій проти китайського виробника напівпровідників Yangzhou Yangjie Electronic, продукцію якого раніше виявили у російській зброї. 

Йдеться про дев’ятимісячне відтермінування санкцій. Попри включення компанії до санкційного списку ЄС, європейським компаніям тимчасово дозволять продовжувати співпрацю з Yangzhou Yangjie Electronic.

