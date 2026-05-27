Трамп виступив за збереження федерального контролю над ринками прогнозів

Аліна Самойленко
Трамп: Під моїм керівництвом ми встановлюємо «правила дорожнього руху», які є золотим стандартом для Штатів
фото: Reuters
Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами наразі регулює ринки прогнозів, і цей федеральний нагляд дозволяє їм працювати у всіх 50 штатах, навіть у тих, де азартні ігри є незаконними

Президент США Дональд Трамп заявив, що Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами повинна й надалі володіти ексклюзивними повноваженнями щодо регулювання ринків прогнозування. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

У своїх соцмережах американський лідер жорстко розкритикував керівників окремих штатів – Кріса Крісті, Летицію Джеймс, Тіма Волза та Джея Бі Пріцкера, які намагаються обмежити діяльність таких онлайн-платформ через ризики використання інсайдерської інформації. Трамп наголосив, що під його керівництвом створюються єдині правила, які мають стати золотим стандартом, і закликав захистити цю велику індустрію від втручання на рівні штатів.

Наразі саме федеральний нагляд з боку Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами забезпечує ринкам прогнозів можливість легально працювати на території всіх 50 штатів, включно з тими регіонами, де азартні ігри офіційно заборонені. Варто зазначити, що син президента, Дональд Трамп-молодший, має пряме відношення до цієї сфери: він інвестував у платформу Polymarket через свою венчурну компанію, а також виступає стратегічним радником іншого великого ринку прогнозів – Kalshi.

Раніше віцепрезидент Джей Ді Венс уникнув детального розгляду масштабних операцій із цінними паперами Дональда Трампа під час його перебування на посаді, заявивши, що той особисто не купував і не продавав акції. 

За словами Венса, фінансами Трампа керують незалежні консультанти з питань капіталу, тому він не здійснює ці угоди самостійно.

Нагадаємо, Міністерство юстиції США під керівництвом виконувача обов'язків генерального прокурора Тодда Бланша використовує кошти платників податків для створення Фонду боротьби з розповсюдженням зброї обсягом $1,8 млрд. 

Офіційною метою структури задекларовано виплату компенсацій особам, які нібито постраждали від політично чи ідеологічно мотивованих судових переслідувань та «озброєння» правоохоронної системи. Проте фактично фонд спрямований на фінансову винагороду лояльних прихильників президента, готових порушувати закон, та поєднує в собі ознаки масштабної корупції, використання Мін'юсту як інструменту політичного тиску та спробу переписати історію штурму Капітолія 6 січня 2021 року і виборів 2020 року.

