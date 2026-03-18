Американська розвідка розкрила плани Кремля у війні проти України

Розвідники Сполучених Штатів Америки вважають, що Росія намагатиметься продовжувати вести виснажливу війну в Україні

Російська Федерація планує продовжувати бойові дії в Україні у форматі війни на виснаження. Такий прогноз озвучила директорка національної розвідки Сполучених Штатів Америки Тулсі Габбард під час слухань у Комітеті Сенату, інформує «Главком».

Директорка національної розвідки Сполучених Штатів Америки Тулсі Габбард під час слухань у Комітеті Сенату припустила, що допоки переговори між Москвою та Києвом тривають, Росія продовжуватиме вести повільну виснажливу війну.

За словами Габбард, Кремль не збирається збавляти оберти на фронті, розраховуючи, що тривала війна вичерпає ресурси України та послабить підтримку з боку західних союзників. Росія використовує бойові дії як інструмент тиску, щоб досягти максимально вигідних для себе умов за столом переговорів.

При цьому вона додала, що Росія посилює партнерство з Північною Кореєю. Зокрема, за інформацією американської розвідки, Пхеньян посилив свої військові спроможності, беручи участь у війні проти України.

«Збройні сили Північної Кореї набули бойового досвіду у війні 21-го століття, а також отримали нове обладнання. У 2024 році Північна Корея направила понад 11 000 військовослужбовців до Росії для підтримки бойових операцій у Курську. Пхеньян продовжує розвивати та розширювати свої програми стратегічних озброєнь, включаючи ракети, здатні обходити американські та регіональні системи протиракетної оборони», – додала директорка національної розвідки Сполучених Штатів Америки.

Нагадаємо, Російська Федерація перейшла до регулярних масованих атак на українську інфраструктуру, при цьому ворог робить ставку на балістику, яку найважче перехопити. За словами українського президента, Росія щомісяця здійснює щонайменше п'ять-шість масованих ударів по інфраструктурі України. При цьому глава держави зазначив, що потреба в ракетах є постійною.

Також президент Володимир Зеленський поділився «поганим передчуттям» щодо перемовин із РФ, пояснивши це тим, що увага США частково перемикнулася на ситуацію в Ірані.