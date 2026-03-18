Американська розвідка розкрила плани Кремля у війні проти України

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Американська розвідка розкрила плани Кремля у війні проти України
Розвідники Сполучених Штатів Америки вважають, що Росія намагатиметься продовжувати вести виснажливу війну в Україні

Російська Федерація планує продовжувати бойові дії в Україні у форматі війни на виснаження. Такий прогноз озвучила директорка національної розвідки Сполучених Штатів Америки Тулсі Габбард під час слухань у Комітеті Сенату, інформує «Главком».

Директорка національної розвідки Сполучених Штатів Америки Тулсі Габбард під час слухань у Комітеті Сенату припустила, що допоки переговори між Москвою та Києвом тривають, Росія продовжуватиме вести повільну виснажливу війну.

За словами Габбард, Кремль не збирається збавляти оберти на фронті, розраховуючи, що тривала війна вичерпає ресурси України та послабить підтримку з боку західних союзників. Росія використовує бойові дії як інструмент тиску, щоб досягти максимально вигідних для себе умов за столом переговорів.

При цьому вона додала, що Росія посилює партнерство з Північною Кореєю. Зокрема, за інформацією американської розвідки, Пхеньян посилив свої військові спроможності, беручи участь у війні проти України.

«Збройні сили Північної Кореї набули бойового досвіду у війні 21-го століття, а також отримали нове обладнання. У 2024 році Північна Корея направила понад 11 000 військовослужбовців до Росії для підтримки бойових операцій у Курську. Пхеньян продовжує розвивати та розширювати свої програми стратегічних озброєнь, включаючи ракети, здатні обходити американські та регіональні системи протиракетної оборони», – додала директорка національної розвідки Сполучених Штатів Америки.

Нагадаємо, Російська Федерація перейшла до регулярних масованих атак на українську інфраструктуру, при цьому ворог робить ставку на балістику, яку найважче перехопити. За словами українського президента, Росія щомісяця здійснює щонайменше п'ять-шість масованих ударів по інфраструктурі України. При цьому глава держави зазначив, що потреба в ракетах є постійною. 

Також президент Володимир Зеленський поділився «поганим передчуттям» щодо перемовин із РФ, пояснивши це тим, що увага США частково перемикнулася на ситуацію в Ірані.

Читайте також

Повномасштабна. Три головні глобальні міфи, які зруйнувала наша війна
Повномасштабна. Три головні глобальні міфи, які зруйнувала наша війна Тема дня
23 лютого, 22:00
Втрати РФ перевищили темпи набору військових
Втрати армії РФ зірвали підготовку до нового наступу
24 лютого, 18:44
Білорусь продає крадене українське зерно, видаючи його за своє
Білорусь допомагає РФ збувати крадене українське збіжжя
3 березня, 15:38
За словами Свириденко, наразі прямих сигналів від партнерів щодо фінансування саме дорожньої галузі немає
Колапс із дорогами після зими. Уряд представив план порятунку
5 березня, 17:03
В Ірані обрано нового верховного лідера, заяви Трампа: головне за ніч 9 березня 2026
В Ірані обрано нового верховного лідера, заяви Трампа: головне за ніч 9 березня 2026
9 березня, 05:36
Трамп обрав назву операції проти Ірану «Епічна лють» з 20 запропонованих варіантів
Трамп: США перемогли Іран, але операція ще не завершена
11 березня, 23:57
Російські та китайські дипломати намагалися заблокувати обговорення комітету, який контролює виконання санкцій ООН проти Ірану
У Радбезі ООН спалахнув конфлікт між США, РФ та Китаєм через ядерну програму Ірану
13 березня, 08:09
Росія збирається збільшити кількість танкерів
Росія збільшує тіньовий флот: розвідка розкрила подробиці
13 березня, 13:12
Переговори відбулися через міжнародні обставини та були спрямовані на визначення проблем у відносинах між двома країнами
Куба провела переговори зі США після трьох місяців нафтової блокади
13 березня, 23:10

США пом'якшили санкції проти Венесуели на тлі енергетичної кризи
США пом'якшили санкції проти Венесуели на тлі енергетичної кризи
Американська розвідка розкрила плани Кремля у війні проти України
Американська розвідка розкрила плани Кремля у війні проти України
Венс приїде до Орбана напередодні виборів в Угорщині – Reuters
Венс приїде до Орбана напередодні виборів в Угорщині – Reuters
Чехія погодилася качати нафту до Словаччини через «Дружбу»
Чехія погодилася качати нафту до Словаччини через «Дружбу»
Єгипет вводить обмеження на електроенергію через війну на Близькому Сході
Єгипет вводить обмеження на електроенергію через війну на Близькому Сході
Ізраїль атакував найбільше газове родовище Ірану
Ізраїль атакував найбільше газове родовище Ірану

«Полісся» перемогою з дублем Гуцуляка відкрило тур УПЛ
Сьогодні, 19:53
«Чернігів» пробився у півфінал Кубка України вперше в історії
Сьогодні, 16:06
Без Ісака, та з Йокересом: Швеція показала склад на матч проти збірної України
Сьогодні, 14:10
Лунін із сейвом потрапив у список найкращих за день Ліги чемпіонів
Сьогодні, 13:44
Сенегал сенсаційно втратив завойований трофей Кубка африканських націй
Сьогодні, 10:10
В Україні місцями дощитиме: погода на 18 березня
Сьогодні, 05:59

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
