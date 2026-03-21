Російська розвідка планувала інсценувати замах на Орбана для перемоги на виборах

Максим Бурич
glavcom.ua
Росіяни надихалися зростанням рейтингу Дональда Трампа після реального замаху
фото: АР

Радник-посланник посольства РФ Тигран Гарібян регулярно дає «інструкції» проурядовим угорським журналістам

Згідно з розслідуванням The Washington Post, російська Служба зовнішньої розвідки розробила план під назвою «Те, що змінює правила гри», щоб врятувати рейтинг прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Через погіршення стану економіки та падіння рейтингу Орбана (який зараз поступається реформатору Петеру Мадьяру), російські оперативники запропонували радикальний крок: інсценувати замах на вбивство угорського прем'єра. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

Російські розвідники планували перевести увагу виборців із «раціональних» питань (ціни, корупція) у «емоційну» площину (державна безпека, виживання лідера).

Росіяни надихалися зростанням рейтингу Дональда Трампа після реального замаху в липні 2024 року. Ідея базувалась на тому, аби подати суперників як «партію війни», що діє в інтересах Брюсселя та України.

За даними європейських спецслужб, Росія не обмежилася лише планами на папері. Радник-посланник посольства РФ Тигран Гарібян регулярно дає «інструкції» проурядовим угорським журналістам. Також планувалося використовувати Deepfake-атаки для створення компрометуючих відео проти кандидатів від опозиційної партії «Тиса».

Повідомляється про прибуття до Угорщини трьох оперативників російської військової розвідки. В інформаційних диверсіях прослідковується намагання звинуватити Україну в плануванні атак на енергоінфраструктуру Угорщини та родину Орбана.

Протягом років Угорщина була «очима та вухами» Москви в ЄС та НАТО. Міністр закордонних справ Петер Сійярто, який відвідав Росію 16 разів з початку великої війни в Україні, за даними розвідки, надавав Сергію Лаврову «живі звіти» прямо з засідань Євросоюзу.

Економічний фундамент цих відносин тримається на постачаннях через посередників, що збагачують оточення Орбана. «Проєкт Пакш-2» - кредит від РФ на 10 мільярдів євро, значна частина якого йде субпідрядникам – друзям дитинства прем'єра (наприклад, Лорінцу Месарошу).

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європейський Союз не зможе обійтися без російських енергоносіїв у нинішніх умовах. Заява прозвучала після зустрічі глав держав і урядів країн ЄС, де одним із ключових питань стала угорська блокада кредиту Україні на тлі зупинки постачання російської нафти через трубопровід «Дружба».

Читайте також:

Читайте також

Ціль США номер 1 – не лише відкрити імпорт білоруського калію, а й увійти в розробку калійних родовищ
США знімають санкції з Білорусі: чого чекати Україні?
Вчора, 09:45
Китайські компанії оцінюють, чи зможуть скористатися 30-денним періодом послаблення санкцій на російську нафту
Китай відновлює закупівлі російської нафти після тривалої перерви – Reuters
17 березня, 16:07
Чому російські танки досі не під Будапештом: відповідь очевидна
Єдина причина, чому російські танки досі не під Будапештом
13 березня, 11:11
США відміняють нафтові санкції проти Росії. Скільки заробляє Росія на війні в Ірані?
США відміняють нафтові санкції проти Росії. Скільки заробляє Росія на війні в Ірані?
13 березня, 09:37
Сенатор-демократ Річард Блюменталь розповів про ризики наземної війни з Іраном
Сенат США попередив про небезпечний сценарій війни з Іраном
11 березня, 15:51
Віткофф анонсував додатковий прогрес уже найближчими тижнями
Спецпосланець Трампа побачив позитивну динаміку у перемовинах України та Росії
6 березня, 16:42
Промисловий сектор РФ демонструє стійке погіршення
Прокремлівські економісти визнали критичний стан економіки РФ – дані розвідки
4 березня, 07:01
Стогін про міжнародне право від тих, хто його знищив
Стогін про міжнародне право від тих, хто його знищив
3 березня, 08:35
Внаслідок обстрілу постраждали Зеленодольська та Карпівська територіальні громади
Атака РФ по Дніпропетровщині призвели до нових жертв
2 березня, 13:58

США тимчасово зняли санкції на продаж іранської нафти в морі
США тимчасово зняли санкції на продаж іранської нафти в морі
Іран запевняє, що Ормузька протока відкрита
Іран запевняє, що Ормузька протока відкрита
Трамп: Охороняти Ормузьку протоку мають ті, хто нею користується, а не США
Трамп: Охороняти Ормузьку протоку мають ті, хто нею користується, а не США
Ірак оголошує форс-мажор на нафтових родовищах через війну в Перській затоці
Ірак оголошує форс-мажор на нафтових родовищах через війну в Перській затоці
Швейцарія збільшує витрати на ППО: уряд запросив мільярди на оборону
Швейцарія збільшує витрати на ППО: уряд запросив мільярди на оборону

У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram: кількість скарг зашкалює
Вчора, 21:52
Трамп розповів, якому президенту довіряє більше: Путіну чи Зеленському
Вчора, 21:13
Влада Донеччини розширює зону примусової евакуації: звідки вивозитимуть людей
Вчора, 17:46
У Харкові суд відмовився визнати сім’єю одностатеву пару
Вчора, 17:02
«Шахтар» отримав наступного суперника в Лізі конференцій
Вчора, 10:59
«Динамо» вийшло «в плюс»: чемпіон України за рік подвоїв дохід і похизувався прибутком
19 березня, 15:33

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
