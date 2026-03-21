Радник-посланник посольства РФ Тигран Гарібян регулярно дає «інструкції» проурядовим угорським журналістам

Згідно з розслідуванням The Washington Post, російська Служба зовнішньої розвідки розробила план під назвою «Те, що змінює правила гри», щоб врятувати рейтинг прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Через погіршення стану економіки та падіння рейтингу Орбана (який зараз поступається реформатору Петеру Мадьяру), російські оперативники запропонували радикальний крок: інсценувати замах на вбивство угорського прем'єра. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

Російські розвідники планували перевести увагу виборців із «раціональних» питань (ціни, корупція) у «емоційну» площину (державна безпека, виживання лідера).

Росіяни надихалися зростанням рейтингу Дональда Трампа після реального замаху в липні 2024 року. Ідея базувалась на тому, аби подати суперників як «партію війни», що діє в інтересах Брюсселя та України.

За даними європейських спецслужб, Росія не обмежилася лише планами на папері. Радник-посланник посольства РФ Тигран Гарібян регулярно дає «інструкції» проурядовим угорським журналістам. Також планувалося використовувати Deepfake-атаки для створення компрометуючих відео проти кандидатів від опозиційної партії «Тиса».

Повідомляється про прибуття до Угорщини трьох оперативників російської військової розвідки. В інформаційних диверсіях прослідковується намагання звинуватити Україну в плануванні атак на енергоінфраструктуру Угорщини та родину Орбана.

Протягом років Угорщина була «очима та вухами» Москви в ЄС та НАТО. Міністр закордонних справ Петер Сійярто, який відвідав Росію 16 разів з початку великої війни в Україні, за даними розвідки, надавав Сергію Лаврову «живі звіти» прямо з засідань Євросоюзу.

Економічний фундамент цих відносин тримається на постачаннях через посередників, що збагачують оточення Орбана. «Проєкт Пакш-2» - кредит від РФ на 10 мільярдів євро, значна частина якого йде субпідрядникам – друзям дитинства прем'єра (наприклад, Лорінцу Месарошу).

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європейський Союз не зможе обійтися без російських енергоносіїв у нинішніх умовах. Заява прозвучала після зустрічі глав держав і урядів країн ЄС, де одним із ключових питань стала угорська блокада кредиту Україні на тлі зупинки постачання російської нафти через трубопровід «Дружба».