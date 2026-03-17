В Індії затримали шістьох українців за підозрою у підготовці терактів

Лариса Голуб
Лариса Голуб
Міністерство закордонних справ України вже поінформоване про ситуацію
фото: indianexpress.com

Слідство встановило, що підозрювані могли організувати постачання великих партій дронів із Європи до М’янми 

В Індії затримали сімох іноземців, серед яких шестеро громадян України, за підозрою у підготовці терористичних атак та незаконному постачанні дронів для збройних угруповань, пов’язаних із повстанцями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Indian Express.

Повідомляється, що трьох українців затримали в аеропорту Лакхнау, а інших трьох – у Делі. Американського громадянина затримали співробітники імміграційної служби в аеропорту Калькутти. За даними слідства, всі підозрювані в’їхали до Індії легально, однак згодом вирушили до штату Мізорам без обов’язкового дозволу на відвідування обмежених територій.

Далі – із Мізораму вони перетнули кордон із М’янмою, де, ймовірно, встановили контакти з етнічними збройними угрупованнями, ворожими до Індії. Слідство також встановило, що підозрювані могли організувати постачання великих партій дронів із Європи до М’янми через територію Індії. Мовляв, ці безпілотники призначалися для використання етнічними збройними групами, які, за даними індійської влади, підтримують заборонені повстанські організації в Індії. 

Як повідомило Національне агентство розслідувань Індії, проти затриманих відкрили справу за статтею 18 Закону про запобігання незаконній діяльності, яка стосується підготовки терактів, а також за іншими пов’язаними статтями.

Після затримання підозрюваних доставили до Делі та доправили до суду. Спочатку їх взяли під варту на три дні, а згодом суд продовжив арешт до 27 березня ще на 11 днів. Суддя зазначив, що подальше тримання під вартою необхідне для збору доказів, встановлення всіх учасників змови та аналізу мобільних даних підозрюваних.

«Главком» писав, що прикордонники у Латвії затримали українців, які організовували перевезення нелегалів. З’ясувалося, що чоловіки намагалися перевезти 25 осіб азійського походження, які знаходилися поруч із зупиненим транспортним засобом та незаконно перетнули білорусько-латвійський кордон. Проти цих перевізників Державна прикордонна служба порушила кримінальну справу.

До слова, професійний мандрівник Артемій Сурін розповів про затримання в Ірані під час своєї навколосвітньої подорожі. Його звинуватили у шпигунстві та ув’язнили, однак згодом один із представників Корпусу вартових ісламської революції скасував рішення суду і дозволив йому вийти на волю. 

Читайте також

Основною причиною різкого зростання імпорту у 2026 році є воєнна та енергетична специфіка української економіки
Зовнішня торгівля України: як подолати дисбаланси
Вчора, 16:01
Як встановило розслідування, фігурант намагався вистежити посадовця і підірвати його за допомогою саморобної бомби біля місцевого кафе
Дезертир готував замах на посадовця держустанови. СБУ запобігла теракту в Кропивницькому
19 лютого, 12:16
США ініціювали зміну формату саміту НАТО і обмежили партнерів
США запропонували обмежити участь України у саміті НАТО в Анкарі
19 лютого, 15:10
Грудневу нічну атаку на столицю показали з космосу
Супутник МКС зафіксував ракетну атаку РФ на Київ
24 лютого, 21:37
На одному з терміналів «Укрпошти» розпочався тест-драйв екзоскелетів
«Укрпошта» почала тестувати екзоскелети
27 лютого, 14:42
Юлія Свириденко дала Кличку тиждень, щоб той правильно оформив усі документи
РНБО заслухала плани енергетичної стійкості регіонів: чому Київ отримав прочуханку
3 березня, 16:25
Дипломати ЄС зірвали план вступу України до 2027 року
Politico: посли ЄС відхилили ідею прискореного вступу України
5 березня, 10:13
Володимир Зеленський заявив, що пошкоджений нафтопровід «Дружба» може відновити роботу протягом півтора місяця
«Дати нафту Орбану, бо він, бідненький». Зеленський розказав, що від нього вимагає Європа
5 березня, 18:00
Литва заявила, що війна в Україні стримує військові плани РФ
Розвідка Литви пояснила, як війна в Україні виснажує ресурси РФ
6 березня, 13:25

Справа інкасаторів: Ощадбанк подав скаргу до прокуратури Угорщини
Справа інкасаторів: Ощадбанк подав скаргу до прокуратури Угорщини
В Індії затримали шістьох українців за підозрою у підготовці терактів
В Індії затримали шістьох українців за підозрою у підготовці терактів
Європа намагалася зупинити війну в Ірані? Каллас зробила несподівану заяву
Європа намагалася зупинити війну в Ірані? Каллас зробила несподівану заяву
ЄС таки дотиснули? Україна погодилася відновити «Дружбу»
ЄС таки дотиснули? Україна погодилася відновити «Дружбу»
США тиснуть на лідера Куби, щоб він залишив посаду: деталі
США тиснуть на лідера Куби, щоб він залишив посаду: деталі
Зеленський прибув до Лондона: графік зустрічей президента
Зеленський прибув до Лондона: графік зустрічей президента

В Україні місцями дощитиме: погода на 17 березня
Сьогодні, 05:59
Іран відновив інтригу щодо участі в Чемпіонаті світу
Вчора, 17:24
Збірна України оголосила склад на Швецію з трьома дебютантами
Вчора, 14:25
В Україні без опадів: погода на 16 березня
Вчора, 05:59
В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
