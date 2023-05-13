Головна Думки вголос Ігор Гулик
search button user button menu button
Ігор Гулик Головний редактор сайту «Еспресо.Захід»

Атака популістів. Чого чекати від Трампа та Путіна

glavcom.ua
Путін на диво добре ладнає із Дональдом Трампом
фото: Reuters

Спорідненість обох персонажів – Путіна і Трампа – особливо знакова, коли йдеться про їхній мачизм

Для мене чинний російський диктатор і скандальний експрезидент США є представниками одного психотипу.

Їх об'єднує одна риса, яку колись давно зауважив Френсіс Фукуяма: «Найнебезпечніша форма популізму – коли лідер каже людям: «Люди, ви мене обрали, я ваш прямий представник, тому мені не потрібні жодні інституції».

Путіну вдалося знищити всі інституції в Росії, і для цього у нього пішло понад двадцять років. Трамп пробував розхитати основи американської демократії, урешті, програвши Байденові, навіть очолив безлади у столиці, коли у Вашингтоні сталося небачене – натовп екзальтованих прихильників Донні захопили Капітолій. Але система США впоралася і з цим викликом. Тепер Трампа цурається більшість у його ж партії. Путін досі користується моральною підтримкою свого електорату, і на його рейтинги навряд чи вплине визнання «вождя» воєнним злочинцем, зокрема через викрадення українських дітей.

Трамп також постав перед судом, і його визнали винним у зґвалтуванні. Звісно, система суду в США ще передбачає можливість апеляції чи касації. Але факт залишається фактом – цивілізована юриспруденція називає речі своїми іменами, ретельно розібравшись у масиві доказів та аргументів.

Спорідненість обох персонажів – Путіна і Трампа – особливо знакова, коли йдеться про їхній мачизм. Так, після промовистої картинки з параду перемоги у Москві важко повірити, що ще кілька років тому російський диктатор позував перед фотокамерами з оголеним торсом, а його фанатичні прихильниці, як колись у нацистській Німеччині, горланили про бажання «родіть от Владіміра Владіміровіча». Були й польоти зі стєрхами, на штурмовику, були макабричні висловлювання, які навряд чи дозволив собі будь-хто з когорти державних лідерів.

У Трампа також були схожі історії. Вже й не знаю, хто з кого брав приклад, але зрозуміло одне – обоє розраховували на епатаж і сумнівну любов натовпу, людей, які купуються на картинку і не аналізують суті явищ.

Коли тепер Донні виступає запеклим адвокатом Путіна, то у цій його іпостасі не слід вбачати високих політичних намірів чи завуальованих підтекстів. Звісно, Трамп розповідає про потребу «миру» і припинення війни між Росією та Україною. Але миру на путінських умовах. Заяви про можливість «припинити війну за 24 години» виглядають сміховинними в устах людини, яка не дала собі раду у банальному судовому процесі, про який я писав вище. Звинувачений американським судом відмовляється визнати Путіна воєнним злочинцем, але прикриває свій інфантилізм чи справжні мотиви аргументом про те, що його думка може «нашкодити майбутнім перемовинам» з «хитрим та розумним» росіянином. І, очевидно, Трамп користає з нагоди потішити власне его: «Його помилка полягала в тому, що він вдерся. Він ніколи не вдерся б, якщо я був би президентом… Я раніше говорив із ним. Я добре ладив із ним. Він хотів миру. Тепер він, видно, отримає все. Ви бачили: президент Сі (лідер Китаю – Ред.) – розумний, президент Путін – розумний. Розумні люди стояли та обговорювали світовий лад на наступні 100 років (курсив мій. – Авт.)». 

Тобто «розумні люди» (на думку Трампа) обговорювали на трьох долю світу і, серед іншого, України без врахування думок кількох мільярдів мешканців Землі, а українців й поготів. Та й чи до України Трампу, який безапеляційно твердить, що до 2024 року (рік наступних президентських виборів у США) «Україну зітруть з лиця землі»?

Роль адвоката Путіна, хоч і ментально притаманна Трампові, все ж зумовлена, мабуть, іншими причинами. Ще під час минулих президентських перегонів очевидними були ставки Путіна саме на республіканця. Здавалося б, демократ був би зручнішим для Росії, позаяк саме під час правління Барака Обами відбулося «перезавантаження» стосунків Вашингтона і Москви.

Але у випадку з Трампом діяв інший чинник. Донні, подейкують, висить на ефесбешному» гачку, причому зачепився там надійно й міцно. Хтось пише про відеокомпромат з повіями, записаний у московському готелі, коли тодішній президент корпорації Trump Organization домовлявся про реалізацію там будівництва велетенського готелю Trump Tower Moscow.

Чутки чутками, однак найважливіше інше: і Трамп, і Путін одержимі ідеєю величі. Саме ця одержимість штовхнула російського диктатора на війну з Україною і по суті – з усім цивілізованим світом. Донні у номінаційній промові офіційного кандидата республіканців 2016 року заявив: «Моє гасло – «Америка понад усе». Нашим кредо буде американізм, а не глобалізм». Відтак ці пасажі трансформувалися у «Зробімо Америку великою знову!» (MAGA).

Дивні люди, ці популісти. Путінська Росія здохне в Україні. Трампова мачистська MAGA може закінчитися банальною тюрмою для гвалтівника. Як писав колись Віталій Портников, «у цивілізованому світі кожен з них (популістів. – Авт.) послизнеться на своїй кавуновій шкуринці».

Читайте також: Експрезидент США відмовився називати Путіна воєнним злочинцем
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Дональд Трамп диктатор президент путін росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Триває комплексна перевірка бойової готовності збройних сил Білорусі
Білорусь перевела свої війська у вищу ступінь боєготовності – Генштаб
13 квiтня, 06:30
Президент України Володимир Зеленський
Повернення усіх депортованих українських дітей та покарання Росії – звернення президента
27 квiтня, 22:28
Тривають важкі бої за місто Бахмут
Висока загроза ракетних ударів та посилена контррозвідка окупантів. Звіт Генштабу
20 квiтня, 18:41
Противник продовжує утримувати у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей певну кількість своїх військ
Ворог штурмує Харківщину та наступає на Вугледар – Генштаб
21 квiтня, 18:21
Загарбники посилюють заходи щодо виявлення нелояльного населення
Окупанти посилюють поліцейський режим на Запоріжжі: деталі від Генштабу
2 травня, 07:14
Ракетний удар по Умані, 28 квітня 2023 року
Британська розвідка назвала основні цілі останніх ракетних атак на Україну
3 травня, 10:10
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відомий своєю проросійською позицією
Глава МЗС Угорщини посварився з послом США через війну в Україні
6 травня, 07:18
Росія може очікувати новий пакет санкцій від ЄС
Євросоюз підготував проект нового пакету санкцій проти Росії
8 травня, 15:34
Суд у Берліні не дозволив використання прапорів країни-агресора
Суд Берліна ухвалив остаточне рішення стосовно російського прапора на 9 травня
9 травня, 07:16

Ігор Гулик

Атака популістів. Чого чекати від Трампа та Путіна
Атака популістів. Чого чекати від Трампа та Путіна
Ядерний пінг-понг Кремля: де ж проходять «червоні лінії»?
Ядерний пінг-понг Кремля: де ж проходять «червоні лінії»?
Треба щось змінювати. Росія показала слабкість міжнародних інституцій
Треба щось змінювати. Росія показала слабкість міжнародних інституцій
Чому Львів не дає спокою Дмитру Медведєву
Чому Львів не дає спокою Дмитру Медведєву
Непомітний геноцид
Непомітний геноцид
Трибунал для Путіна. Нас чекає гібридне правосуддя?
Трибунал для Путіна. Нас чекає гібридне правосуддя?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Атака на Хмельниччину: влада повідомила про прильоти (фото)
13K
Пролунали вибухи у Хмельницькому та на Львівщині (оновлено)
6445
Над Кремлем невідомі запустили український прапор (фото)
6119
День медсестри: привітання, листівки та побажання
6101
«Бавовна» в Луганську. Завдано удару по заводу, де окупанти зберігали озброєння (відео)
5744
Європейська розвідка назвала орієнтовні втрати ЗСУ

Новини

Пролунали вибухи у Хмельницькому та на Львівщині (оновлено)
Сьогодні, 06:31
Вибухи у Києві та інших областях України, протести у Сербії: головне за ніч
Сьогодні, 06:02
У Києві та низці областей понад дві години тривала повітряна тривога
Сьогодні, 04:55
Можливі короткочасні дощі: прогноз погоди на 13 травня
Сьогодні, 04:22
В Києві та області лунають вибухи
Сьогодні, 03:37
У Миколаєві пролунали вибухи: є постраждалі (оновлено)
Сьогодні, 01:54

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту