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Новий конкурент Трампа: Тім Скотт офіційно оголосив про участь у виборах президента США

Діана Гасюк
glavcom.ua
Новий конкурент Трампа: Тім Скотт офіційно оголосив про участь у виборах президента США
сенатор-республіканець Тім Скотт
фото з відкритих джерел

Тім Скотт є найвідомішим темношкірим політиком в Республіканській партії

Сенатор-республіканець Тім Скотт офіційно оголосив про свою участь у президентських виборах у США, пообіцявши протистояти «радикальним лівим» і привнести в Білий дім консервативну політику, сприятливу для бізнесу.
Про це він заявив під час промови у своєму домашньому штаті, Південній Кароліні, передає CNN.

«Я кандидат, якого найбільше бояться ультраліві (крило в Демократичній партії – ред.)», - наголосив сенатор у своїй промові

Ще у 2010 році він став першим темношкірим республіканцем, обраним до Палати представників США від Південної Кароліни за понад століття. Через багато років Скотт потрапив до Сенату, що також стало першим випадком в історії, коли від цього південного штату був обраний чорношкірий сенатор.

Очікується, що впродовж наступних тижнів сенатор Скотт здійснить тури Айовою, Нью-Гемпширои та Південною Кароліною.

Напередодні експрезидент США Дональд Трамп, який вважається одним із фаворитів серед республіканських кандидатів на виборах, привітав повідомлення про те, що Тім Скотт може офіційно ввійти в президентські перегони. Вважається, що Скотт може відібрати суттєву підтримку виборців у іншого кандидата – Рона ДеСантіса, який вважається найбільшим конкурентом Трампа.

Раніше повідомлялося, що звіти підтверджують російське втручання та намір Путіна підірвати Клінтон і допомогти Трампу.

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Теги: США Дональд Трамп партії вибори у США

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