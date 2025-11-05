Головна Світ Політика
search button user button menu button

Україна та Молдова можуть завершити переговори про вступ до ЄС у 2028 році – Єврокомісія

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Україна та Молдова можуть завершити переговори про вступ до ЄС у 2028 році – Єврокомісія
Амбітні терміни вступу до ЄС озвучили для Чорногорії та Албанії
фото із відкритих джерел

Вступ України до ЄС Єврокомісія вважає «реалістичною метою»

Нові країни можуть приєднатися до Європейського Союзу вже до 2030 року. Серед них – Україна, Молдова, Албанія та Чорногорія. Таку думку висловила голова дипломатичної служби ЄС Кая Каллас на пресконференції в Брюсселі, представляючи щорічну доповідь Єврокомісії про розширення. Про це пише «Главком» із посиланням на Euronews.

«Ми вважаємо реалістичною метою для нових країн приєднання до ЄС до 2030 року», – заявила Каллас, підкресливши, що найкращі перспективи, на думку Єврокомісії, очікують саме чотири згадані країни.

Голова дипломатичної служби ЄС також зазначила, що для України вступ до блоку має стати, серед іншого, «важливою гарантією безпеки».

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос озвучила на пресконференції амбітніші цілі щодо завершення переговорів з країнами-кандидатами: Чорногорія очікує завершення переговорів до 2026 року, Албанія очікує завершення переговорів до 2027 року, Україна та Молдова хочуть завершення переговорів до 2028 року.

При цьому Кос підкреслила, що «реформи в цих країнах повинні продовжуватися», а переговори з Києвом і Кишиневом поки що на практиці ще не розпочиналися. 

Марта Кос підтвердила, що Єврокомісія розглядає процес розширення ЄС як один із елементів забезпечення військової безпеки всього Євросоюзу.

Вона закликала «завершити процес об'єднання Європи» під керівництвом Брюсселя, що, на її думку, має забезпечити на континенті «свободу, мир і процвітання».

Висока представниця Євросоюзу Кая Каллас заявила, що Єврокомісія очікує ухвалення 19-го пакета санкцій проти Росії. Також Кая Каллас заявила, що запрошення очільника Росії Путіна до Угорщини, яка є країною Євросоюзу, «є неправильним». 

Теги: Албанія Україна Молдова Чорногорія Єврокомісія Кая Каллас

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Основним сегментом споживання сірки є виробництво сірчаної кислоти у всіх її проявах
Як українські дрони зупинили експорт російської сірки
3 листопада, 16:32
Перемовини США і КНР: пауза з підтекстом
Зустріч Трампа і Сі. Сторони взяли паузу щодо України?
3 листопада, 14:18
Сім країн ЄС збільшили вартість свого імпорту
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
Північна Корея продемонструвала нову міжконтинентальну ракету на військовому параді
Парад у КНДР: Кім похизувався новою міжконтинентальною ракетою перед Медведєвим
11 жовтня, 05:22
Росія створила пусковий майданчик для дронів Shahed
Росія збудувала новий пусковий майданчик для дронів Shahed в Орловській області
21 жовтня, 13:19
Джерела не повідомили, чи було ухвалене остаточне рішення з приводу далекобійних ракет після цієї розмови
Зеленський обговорив із Трампом передачу ракет Tomahawk – Axios
11 жовтня, 18:58
«Роснефть» забезпечує приблизно 17% доходів державного бюджету РФ
Як «Роснефть» та «Лукойл» можуть обійти санкції США: пояснення Financial Times
26 жовтня, 01:27
HAL будуватиме російські літаки SJ-100 в Індії
Виробництво літаків: видання Bloomberg пояснило, про що свідчить нова угода Індії та Росії
29 жовтня, 16:33
Південноафриканський бізнесмен Еррол Маск, батько мільярдера Ілона Маска
Батько Ілона Маска заявив, що хотів би отримати російське громадянство
31 жовтня, 01:09

Політика

Естонія затримала прокремлівського пропагандиста
Естонія затримала прокремлівського пропагандиста
Сили спецоперацій уразили «Іскандер» та радіолокаційну станцію на Курщині
Сили спецоперацій уразили «Іскандер» та радіолокаційну станцію на Курщині
Україна та Молдова можуть завершити переговори про вступ до ЄС у 2028 році – Єврокомісія
Україна та Молдова можуть завершити переговори про вступ до ЄС у 2028 році – Єврокомісія
«Він не є диктатором»: голова однієї з партій Тайваню висловила прихильність Путіну
«Він не є диктатором»: голова однієї з партій Тайваню висловила прихильність Путіну
США просять ООН зняти санкції з президента Сирії перед зустріччю з Трампом
США просять ООН зняти санкції з президента Сирії перед зустріччю з Трампом
Північна Корея готується до майбутньої зустрічі Трампа та Кім Чен Ина
Північна Корея готується до майбутньої зустрічі Трампа та Кім Чен Ина

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
Вчора, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua