Україна та Молдова можуть завершити переговори про вступ до ЄС у 2028 році – Єврокомісія

Амбітні терміни вступу до ЄС озвучили для Чорногорії та Албанії

Вступ України до ЄС Єврокомісія вважає «реалістичною метою»

Нові країни можуть приєднатися до Європейського Союзу вже до 2030 року. Серед них – Україна, Молдова, Албанія та Чорногорія. Таку думку висловила голова дипломатичної служби ЄС Кая Каллас на пресконференції в Брюсселі, представляючи щорічну доповідь Єврокомісії про розширення. Про це пише «Главком» із посиланням на Euronews.

«Ми вважаємо реалістичною метою для нових країн приєднання до ЄС до 2030 року», – заявила Каллас, підкресливши, що найкращі перспективи, на думку Єврокомісії, очікують саме чотири згадані країни.

Голова дипломатичної служби ЄС також зазначила, що для України вступ до блоку має стати, серед іншого, «важливою гарантією безпеки».

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос озвучила на пресконференції амбітніші цілі щодо завершення переговорів з країнами-кандидатами: Чорногорія очікує завершення переговорів до 2026 року, Албанія очікує завершення переговорів до 2027 року, Україна та Молдова хочуть завершення переговорів до 2028 року.

При цьому Кос підкреслила, що «реформи в цих країнах повинні продовжуватися», а переговори з Києвом і Кишиневом поки що на практиці ще не розпочиналися.

Марта Кос підтвердила, що Єврокомісія розглядає процес розширення ЄС як один із елементів забезпечення військової безпеки всього Євросоюзу.

Вона закликала «завершити процес об'єднання Європи» під керівництвом Брюсселя, що, на її думку, має забезпечити на континенті «свободу, мир і процвітання».

Висока представниця Євросоюзу Кая Каллас заявила, що Єврокомісія очікує ухвалення 19-го пакета санкцій проти Росії. Також Кая Каллас заявила, що запрошення очільника Росії Путіна до Угорщини, яка є країною Євросоюзу, «є неправильним».