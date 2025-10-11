Парад у КНДР: Кім похизувався новою міжконтинентальною ракетою перед Медведєвим

Кім підкреслив важливість продовження тісної співпраці з Росією «для досягнення спільних цілей»

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин провів військовий парад у Пхеньяні, на якому продемонстрував нову міжконтинентальну балістичну ракету «Хвасон-20». На параді був присутній колишній президент Росії, заступник голови Ради Безпеки Дмитро Медведєв. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Парад приурочили до 80-ї річниці заснування правлячої Трудової партії Кореї. Ракета «Хвасон-20» описується як «найпотужніша стратегічна ядерна система» країни, яка здатна вражати будь-яку точку США, хоча залишаються питання щодо точності її наведення та витривалості боєголовки при поверненні в атмосферу.

У святкуваннях взяли участь іноземні високопосадовці, зокрема прем'єр-міністр Китаю Лі Цян, делегація з Росії на чолі з експрезидентом Медведєвим та голова Комуністичної партії В'єтнаму То Лам.

Кім Чен Ин провів переговори з Медведєвим, обговоривши співпрацю між країнами та підтримку північнокорейських солдатів, що брали участь у війні Росії проти України. Кім підкреслив важливість продовження тісної співпраці з Росією «для досягнення спільних цілей».

Нагадаємо, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин привітав Володимира Путіна з днем ​​народження, зазначивши, що завдяки його керівництву Росія нібито стоїть на чолі побудови нового, багатополярного світу, і висловив думку, що дружба Пхеньяну та Москви буде вічною.