Каллас розповіла, коли ЄС ухвалить 19-й пакет санкцій проти Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Каллас розповіла, коли ЄС ухвалить 19-й пакет санкцій проти Росії
скріншот з відео Каллас

ЄС очікує ухвалення 19-го пакета санкцій проти Росії цього тижня

Висока представниця Євросоюзу Кая Каллас заявила, що Єврокомісія очікує ухвалення 19-го пакета санкцій проти Росії вже цього тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Каю Каллас.

«Ми очікуємо цього тижня також ухвалити 19-й пакет санкцій. На жаль, не сьогодні, але у нас також зустріч лідерів країн ЄС у четвер. Також ми обговорюємо з державами-членами, як краще координувати наші дії щодо тіньового флоту Росії», – сказала вона.

Також Кая Каллас заявила, що запрошення очільника Росії Путіна до Угорщини, яка є країною Євросоюзу, «є неправильним». «Неприємно бачити, що людина, яку МКС розшукує, приїжджає до європейської країни. Росія веде переговори лише тоді, коли на неї збільшують тиск, тому ми сподіваємося, що президент Трамп також зробить те саме», – зазначила посадовиця.

Нагадаємо, Велика Британія розширила санкції проти Росії, включивши до списку 35 компаній та п'ять фізичних осіб.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив, що наразі може бути не найкращий час для запровадження нових санкцій проти Росії. Він планує обговорити це питання з лідерами Республіканської партії в Конгресі.

Теги: Кая Каллас санкції

