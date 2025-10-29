Головна Світ Економіка
Виробництво літаків: видання Bloomberg пояснило, про що свідчить нова угода Індії та Росії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
HAL будуватиме російські літаки SJ-100 в Індії
фото: airinsight.com

Нью-Делі обрав російський SJ-100 для внутрішнього виробництва

Індія та Росія підписали угоду про спільне виробництво пасажирських літаків Sukhoi Superjet 100 (SJ-100). Про це повідомляє інформагентство Bloomberg із посиланням на індійську держкомпанію Hindustan Aeronautics Ltd (HAL), пише «Главком». 

«Це стане першим випадком, коли в Індії вироблятиметься повноцінний пасажирський літак. Співпраця між HAL та Об'єднаною авіабудівною корпорацією є результатом взаємної довіри між організаціями. У рамках угоди HAL отримає права на виробництво двомоторного вузькофюзеляжного літака SJ-100 для індійських замовників», – йдеться у заяві HAL.

Аналітики зазначають, що угода підкреслює прагнення Індії до стратегічного балансу. Нью-Делі, незважаючи на тиск Заходу, продовжує підтримувати свої давні зв'язки з Москвою у сфері оборони та технологій, водночас розвиваючи тісніші відносини зі Сполученими Штатами.

У заяві не уточнюється, чи передбачає угода передачу технологій Індії, чи будуть відповідні інвестиції.

У Bloomberg підкреслюють: цей факт свідчить, що відносини між Москвою та Нью-Делі залишаються міцними, незважаючи на зростаючий тиск з боку Білого дому. А підписання угоди відбулося лише за кілька тижнів до візиту російського диктатора Володимира Путіна до Індії.

На думку американського ресурсу, угода зміцнить прагнення прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді до розвитку місцевого виробництва та може надати більше літаків для близькомагістральних авіаліній у зв'язку із планами Індії подвоїти кількість аеропортів до 350 до 2047 року.

Раніше стало відомо, що Індія та Росія знайшли спосіб обійти західні санкції, підписавши угоду про співпрацю в авіаційній галузі. Індійська державна компанія Hindustan Aeronautics Limited (HAL) уклала контракт з російським концерном United Aircraft Corporation (UAC), що дозволяє Індії розпочати виробництво цивільних літаків типу SJ-100. 

Теги:

Теги: росія санкції літак Індія

Читайте нас

