Як «Роснефть» та «Лукойл» можуть обійти санкції США: пояснення Financial Times

«Роснефть» та «Лукойл» тепер будуть вимушені створювати нові логістичні схеми, щоб уникнути прямих угод між покупцями нафти та підсанкційними продавцями

Нові санкції США проти російських нафтових гігантів «Лукойл» та «Роснефть» стали відчутним ударом для Москви, проте не матимуть катастрофічних наслідків. Як пише Financial Times, обмеження запроваджуються з місячною відстрочкою, що дає Росії час підготуватися до їхнього впровадження, інформує «Главком».

Видання зазначає, що санкції потенційно дуже серйозні, адже на «Роснефть» та «Лукойл» припадає близько половини щоденного видобутку нафти в Росії. Лише «Роснефть» забезпечує приблизно 17% доходів державного бюджету РФ.

Аналітики прогнозують, що обидві компанії тепер будуть вимушені створювати нові логістичні схеми, щоб уникнути прямих угод між покупцями нафти та підсанкційними продавцями. Наукова співробітниця Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету Тетяна Мітрова вважає, що росіяни знову використають знайому тактику – розгалужену систему фіктивних фірм-прокладок і посередників.

На її думку, ситуація для російських компаній «дуже неприємна», однак «не фатальна». «У листопаді та грудні, коли заходи набудуть чинності, буде спад, але пізніше обсяги, швидше за все, відновляться», – зазначила Мітрова.

Як підкреслює Financial Times, російський нафтовий сектор загалом очікував нових санкцій і навіть здивувався, що адміністрація Трампа запровадила їх із відтермінуванням. «Роснефть» та «Лукойл» планують скористатися досвідом інших підсанкційних компаній, зокрема «Сургутнефтогазу» та «Газпромнефти».

Експерти додають, що падіння експорту може частково компенсувати незначне зростання світових цін на нафту після оголошення санкцій. Засновник консалтингової компанії Emerging Markets Oil and Gas Consulting Partners Рональд Сміт зазначив: «Російські нафтові компанії, пов’язані з ними трейдери та покупці вже три роки працюють у таких умовах. Поки є охочий покупець, обхідний шлях завжди знайдеться».

Водночас фахівці наголошують: навіть якщо санкції не зупинять російський експорт, вони все ж створюють значні фінансові втрати. Щоб утриматися на ринку, РФ доведеться пропонувати знижки на свою нафту, а кожна посередницька структура та прокладка потребують додаткових витрат і комісій, що зменшує прибутки російських нафтовиків.

Нагадаємо, міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через «відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні». Нові обмеження посилюють тиск на російський енергетичний сектор і мають на меті скоротити прибутки Кремля, які використовуються для фінансування військових дій та підтримки ослабленої економіки.

Згодом російський диктатор Володимир Путін назвав нові санкції США проти РФ спробою чинити тиск на країну.