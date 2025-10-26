Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Як «Роснефть» та «Лукойл» можуть обійти санкції США: пояснення Financial Times

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Як «Роснефть» та «Лукойл» можуть обійти санкції США: пояснення Financial Times
«Роснефть» забезпечує приблизно 17% доходів державного бюджету РФ
фото з відкритих джерел

«Роснефть» та «Лукойл» тепер будуть вимушені створювати нові логістичні схеми, щоб уникнути прямих угод між покупцями нафти та підсанкційними продавцями

Нові санкції США проти російських нафтових гігантів «Лукойл» та «Роснефть» стали відчутним ударом для Москви, проте не матимуть катастрофічних наслідків. Як пише Financial Times, обмеження запроваджуються з місячною відстрочкою, що дає Росії час підготуватися до їхнього впровадження, інформує «Главком».

Видання зазначає, що санкції потенційно дуже серйозні, адже на «Роснефть» та «Лукойл» припадає близько половини щоденного видобутку нафти в Росії. Лише «Роснефть» забезпечує приблизно 17% доходів державного бюджету РФ.

Аналітики прогнозують, що обидві компанії тепер будуть вимушені створювати нові логістичні схеми, щоб уникнути прямих угод між покупцями нафти та підсанкційними продавцями. Наукова співробітниця Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету Тетяна Мітрова вважає, що росіяни знову використають знайому тактику – розгалужену систему фіктивних фірм-прокладок і посередників.

На її думку, ситуація для російських компаній «дуже неприємна», однак «не фатальна». «У листопаді та грудні, коли заходи набудуть чинності, буде спад, але пізніше обсяги, швидше за все, відновляться», – зазначила Мітрова.

Як підкреслює Financial Times, російський нафтовий сектор загалом очікував нових санкцій і навіть здивувався, що адміністрація Трампа запровадила їх із відтермінуванням. «Роснефть» та «Лукойл» планують скористатися досвідом інших підсанкційних компаній, зокрема «Сургутнефтогазу» та «Газпромнефти».

Експерти додають, що падіння експорту може частково компенсувати незначне зростання світових цін на нафту після оголошення санкцій. Засновник консалтингової компанії Emerging Markets Oil and Gas Consulting Partners Рональд Сміт зазначив: «Російські нафтові компанії, пов’язані з ними трейдери та покупці вже три роки працюють у таких умовах. Поки є охочий покупець, обхідний шлях завжди знайдеться».

Водночас фахівці наголошують: навіть якщо санкції не зупинять російський експорт, вони все ж створюють значні фінансові втрати. Щоб утриматися на ринку, РФ доведеться пропонувати знижки на свою нафту, а кожна посередницька структура та прокладка потребують додаткових витрат і комісій, що зменшує прибутки російських нафтовиків.

Нагадаємо, міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через «відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні». Нові обмеження посилюють тиск на російський енергетичний сектор і мають на меті скоротити прибутки Кремля, які використовуються для фінансування військових дій та підтримки ослабленої економіки.

Згодом російський диктатор Володимир Путін назвав нові санкції США проти РФ спробою чинити тиск на країну. 

Теги: санкції росія нафта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зафіксовано вибухи в районі цілі та масштабну пожежу на території підприємства
Генштаб розкрив подробиці ураження ураження нафтопереробного заводу «Рязанський»
23 жовтня, 15:26
Ступінь завданих збитків на обох об'єктах наразі уточнюється
Генштаб підтвердив атаку на нафтопереробний завод у Махачкалі
22 жовтня, 14:23
Володимир Зеленський: «Сигнали «рускіх» далекі від реальності»
Зеленський розказав, що наразі вимагає від України Путін
20 жовтня, 10:46
Російські дрони стали небезпечнішими для локомотивів
Очільник «Укрзалізниці» розповів, що Росія використовує вдосконалені дрони для прицільних ударів по залізниці
15 жовтня, 16:18
Російські домогосподарства втрачають доходи через війну
«Спецоперація» Путіна вдарила по достатку росіян – дослідження
13 жовтня, 14:57
За словами Макрона, Франція з партнерами вивчає можливості для відновлення і забезпечення важливих послуг в Україні
«Якщо відмовитеся від переговорів – доведеться заплатити» – Макрон попередив Кремль
12 жовтня, 21:48
Головна стратегія України на фронті зараз полягає в уникненні прямих зіткнень, щоб мінімізувати втрати
The Atlantic: Україна має шанс змінити хід війни
8 жовтня, 03:12
Колишній радник Зеленського оголошений у міжнародний розшук у РФ
Росія оголосила Арестовича в міжнародний розшук за «тероризм»
7 жовтня, 14:55
Речник Кремля прокоментував інформацію про китайські супутники
Китайські супутники над Україною під час атаки РФ: Кремль зробив заяву
6 жовтня, 17:27

Економіка

Як «Роснефть» та «Лукойл» можуть обійти санкції США: пояснення Financial Times
Як «Роснефть» та «Лукойл» можуть обійти санкції США: пояснення Financial Times
Індійський нафтовий гігант відмовляється від закупівлі російської нафти
Індійський нафтовий гігант відмовляється від закупівлі російської нафти
Трейдери, що продають російську нафту, почали здавати конкурентів під санкції – Bloomberg
Трейдери, що продають російську нафту, почали здавати конкурентів під санкції – Bloomberg
У РФ призупинив роботу четвертий за величиною нафтопереробний завод – Reuters
У РФ призупинив роботу четвертий за величиною нафтопереробний завод – Reuters
РФ почала скорочувати виробництво на військових заводах
РФ почала скорочувати виробництво на військових заводах
Санкції Трампа вдарять по російській нафті через обмеження на експорт – Bloomberg
Санкції Трампа вдарять по російській нафті через обмеження на експорт – Bloomberg

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua