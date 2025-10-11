Зеленський обговорив із Трампом передачу ракет Tomahawk – Axios

Джерела не повідомили, чи було ухвалене остаточне рішення з приводу далекобійних ракет після цієї розмови

Ракети Tomahawk дадуть Україні можливість завдати удару глибоко всередині Росії, зокрема по Москві

У суботу, 11 жовтня, президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом США Дональдом Трампом можливість передавання американських крилатих ракет Tomahawk. Як інформує «Главком», про це повідомляє американське видання Axios із посиланням на два обізнаних джерела.

За словами одного з джерел, розмова двох лідерів тривала близько 30 хвилин.

Відомо, що ракети Tomahawk дадуть Україні можливість завдати удару глибоко всередині Росії, зокрема по Москві. Це може змусити російського президента Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Президент Зеленський, повідомляючи про свою розмову з Трампом, зазначив, що після неї з’явилися вагомі ідеї щодо зміцнення України. «Російська сторона повинна бути готова до справжньої дипломатії – цього можна досягти завдяки силі», – зазначив він.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що під час останньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом почув готовність США розглянути можливість передачі Україні далекобійних озброєнь. За його словами, така підтримка може суттєво посилити українські позиції та змусити Росію сісти за стіл переговорів.