Батько Ілона Маска заявив, що хотів би отримати російське громадянство

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Південноафриканський бізнесмен Еррол Маск, батько мільярдера Ілона Маска
фото: antikor.com.ua

Еррол Маск, батько мільярдера Ілона Маска, зазначив, отримання російського громадянства було б великою честю для нього

Південноафриканський бізнесмен Еррол Маск, батько мільярдера Ілона Маска, заявив, що не заперечує проти отримання російського громадянства. За його словами, це було б для нього честю. Про це він сказав у розмові з російською журналісткою, повідомляє «Главком» із посиланням на ТАСС.

На запитання про можливість стати громадянином Росії Еррол Маск відповів: «Звичайно, чому б ні? Гарне запитання. Я здивований, не чекав такого запитання. Так. Чому ні? Це було б великою честю для мене».

Він також додав, що його син Ілон неодноразово міг відвідувати Росію інкогніто, а тепер планує обговорити з ним можливість відкритіших візитів.

«Я скажу йому, щоб він частіше приїжджав. Очевидно, він важлива фігура. І коли він відвідує певні країни, робить це або потайки, або відкрито», – зазначив Еррол Маск.

Еррол Маск – південноафриканський політик у відставці, інженер-електромеханік, пілот, моряк, консультант і забудовник, який колись був співвласником смарагдової копальні в Замбії біля озера Танганьїка. Він є батьком бізнес-магната та мільярдера Ілона Маска, ресторатора Кімбала Маска та режисерки Тоски Маск.

Як відомо, Еррол Маск, батько американського мільярдера Ілона Маска, під час візиту до Москви заявив, що російський диктатор Володимир Путін є «дуже вражаючою людиною». Він додав, що хоче повчитися у нього «навичок лідерства». 

«Думаю, він дуже вражаюча і стійка людина, він це довів», – заявив Маск на «Форумі майбутнього 2050» у Москві, який організував шовініст Олександр Дугін.

Крім того, Еррол Маск заявив, що хоче відвідати українські території, які окупувала РФ. «Так, я хотів би подивитися на ті частини РФ, які возз'єдналися (окуповані РФ, – «Главком») з Росією. Ось ці ось штучні кордони, які були намальовані, вони ні до чого», – сказав Еррол Маск.

До слова, Еррол заявив, що його син Ілон Маск має «посттравматичний стресовий розлад Білого дому» і вважає, що зробив помилку, допомігши президенту США Дональду Трампу переобратися. Еррол Маск порівняв конфлікт між його сином і Трампом із «невдалим шлюбом» і припустив, що Ілон Маск не впорався із жорстокою політичною ситуацією.

