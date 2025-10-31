Батько Ілона Маска заявив, що хотів би отримати російське громадянство
Еррол Маск, батько мільярдера Ілона Маска, зазначив, отримання російського громадянства було б великою честю для нього
Південноафриканський бізнесмен Еррол Маск, батько мільярдера Ілона Маска, заявив, що не заперечує проти отримання російського громадянства. За його словами, це було б для нього честю. Про це він сказав у розмові з російською журналісткою, повідомляє «Главком» із посиланням на ТАСС.
На запитання про можливість стати громадянином Росії Еррол Маск відповів: «Звичайно, чому б ні? Гарне запитання. Я здивований, не чекав такого запитання. Так. Чому ні? Це було б великою честю для мене».
Він також додав, що його син Ілон неодноразово міг відвідувати Росію інкогніто, а тепер планує обговорити з ним можливість відкритіших візитів.
«Я скажу йому, щоб він частіше приїжджав. Очевидно, він важлива фігура. І коли він відвідує певні країни, робить це або потайки, або відкрито», – зазначив Еррол Маск.
Як відомо, Еррол Маск, батько американського мільярдера Ілона Маска, під час візиту до Москви заявив, що російський диктатор Володимир Путін є «дуже вражаючою людиною». Він додав, що хоче повчитися у нього «навичок лідерства».
«Думаю, він дуже вражаюча і стійка людина, він це довів», – заявив Маск на «Форумі майбутнього 2050» у Москві, який організував шовініст Олександр Дугін.
Крім того, Еррол Маск заявив, що хоче відвідати українські території, які окупувала РФ. «Так, я хотів би подивитися на ті частини РФ, які возз'єдналися (окуповані РФ, – «Главком») з Росією. Ось ці ось штучні кордони, які були намальовані, вони ні до чого», – сказав Еррол Маск.
До слова, Еррол заявив, що його син Ілон Маск має «посттравматичний стресовий розлад Білого дому» і вважає, що зробив помилку, допомігши президенту США Дональду Трампу переобратися. Еррол Маск порівняв конфлікт між його сином і Трампом із «невдалим шлюбом» і припустив, що Ілон Маск не впорався із жорстокою політичною ситуацією.
