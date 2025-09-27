Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія вербувала молдовських священників для пропаганди проти ЄС – Reuters

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія вербувала молдовських священників для пропаганди проти ЄС – Reuters
Священники у Молдові за вказівкою росіян мали застерігати вірян про небезпеку прозахідної політики уряду
фото з відкритих джерел

Росія возить священників Молдови у поїздку, розповідає про «історичну» близкість країн, а потім обіцяє гроші в обмін на розповсюдження потрібної іфнормації 

Російська Федерація використовує Молдовську православну церкву як інструмент впливу на вибори у країні. Москва оплатила паломництво молдовських священнослужителів і надала їм готівкові винагороди в обмін на поширення проросійських наративів у соціальних мережах, що застерігають від інтеграції з Європейським Союзом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Отець Міхай Біку, священник Православної церкви в Молдові, розповів журналістам Reuters, що минулого року він та кілька десятків інших священнослужителів провели тиждень у повністю оплаченому турі по святих місцях Російської православної церкви.

Під час поїздки російські церковні чиновники видали священникам ваучери на суму 10 000 рублів ($120) для використання у церковних крамницях. Крім того, їм читали лекції теологи та історики, які підкреслювали, що Росія та Молдова пов’язані спільною вірою та багатовіковою традицією і повинні протистояти «морально розбещеному» Заходу.

Перед поверненням додому Біку та інші отримали дебетові картки від російського державного банку. Їм пообіцяли, що незабаром після повернення на рахунки буде перераховано близько $1200.

Фінансова допомога вимагала послуги у відповідь. Під час видачі карток священникам пояснили, що в обмін на гроші вони повинні створити канали в соціальних мережах для своїх парафій у Молдові. Мета – застерігати вірян про небезпеку прозахідної політики уряду.

Аналіз Reuters підтвердив, що за останній рік з’явилося майже 90 нових Telegram-каналів молдовських православних парафій. Більшість із них публікують майже щодня ідентичний контент, закликаючи паству виступати проти прозахідних урядових ініціатив. З наближенням парламентських виборів, запланованих на 28 вересня, пропагандистська активність в інтернеті зростає.

Основна частина контенту генерується каналом під назвою Sare şi Lumiña, який активно репостять парафіяльні акаунти. За даними аналізу, з травня по серпень цей канал опублікував понад 600 повідомлень, що втричі більше, ніж за попередні чотири місяці.

Хоча дописи не містять відкритої проросійської агітації, їхня головна ідея збігається з наративами партій, які виступають за тісніші зв’язки з Москвою. Вони стверджують, що традиційні сімейні цінності Молдови під загрозою з боку ЄС, який нібито змусить громадян «прийняти ЛГБТ-ідентичність», «знищити свободу віросповідання» та «деградувати мораль».

Радник з питань національної безпеки президентки Молдови Маї Санду, Станіслав Секріеру, назвав використання церкви «найбільш аморальною рисою» втручання Росії у вибори.

«Росія вербує і навчає священників під час так званих всеосяжних паломництв, щоб перетворити релігію на зброю... Після повернення священники використовують свій вплив, щоб сіяти недовіру», – заявив Секріеру. Він додав, що з червня щотижня такі ж поїздки здійснюють групи близько 50 осіб, включаючи дружин священнослужителів. Це є неочікуваною винагородою для священників у Молдові, одній із найбідніших країн Європи.

Крім того, під час аналізу одного з паломництв, агенство виявило, що священників супроводжували три російські політичні діячі – Артем Старостін, Олександр Ралніков та Сергій Лазарєв, які є членами партії «Єдина Росія».

Нагадаємо, партію «Серце Молдови», що входить до Патріотичного блоку, виключили з передвиборчих перегонів у зв'язку з розслідуванням справи про підкуп виборців та незаконне фінансування. Таке рішення ухвалила Центральна виборча комісія 26 вересня за два дні до парламентських виборів.

ЦВК виключила кандидатів партії «Серце Молдови» зі списку Патріотичного блоку. Тепер блок має 24 години, щоб оновити список з урахуванням рішення комісії та дотримання гендерного балансу.

Партія «Серце Молдови» назвала рішення ЦВК «незаконним та політично мотивованим». Засідання Центрвиборчкому відбувалося на тлі протесту, організованого Патріотичним блоком.

Теги: росія вибори Молдова священник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дмитро Єфремов: США не зацікавлені в участі Пекіна через тривалу стратегічну конкуренцію
Хочуть мати шпигуна? Експерт пояснив, навіщо Росія втягує Китай у «мирне врегулювання»
29 серпня, 18:18
Ці загородження не пов’язані з навчаннями «Захід»
Литва посилила захист: на кордоні Росії та Білорусі з’явились «зуби дракона»
31 серпня, 09:40
Пожежа внаслідок атаки дронів на НПЗ на території Татарстан
Бровді відзвітував про атаки на російські НПЗ у серпні (відео)
4 вересня, 04:22
Рештки російського БпЛА у Польщі після атаки у ніч на 10 вересня
Кремль почав готуватись до атаки на Польщу ще влітку – Defense Express
10 вересня, 11:27
Щонайменше чотири вибухи пролунали в Залізничному районі
У Пензі через вибухи вийшли з ладу два газогони – ЗМІ
9 вересня, 11:26
«Лікарі прописали антидепресанти. Виготовлені в Україні, не мають побічних ефектів:)», – підписав  цей знімок Дмитро
Український журналіст, якого окупанти схопили під Києвом у 2022 році, розказав, що йому інкримінували в Росії
15 вересня, 15:58
Російська пропаганда поширює черговий фейк з метою дискредитації українських військових
Російські медіа поширюють фейк про дії ЗСУ у Соснівці на Дніпропетровщині
16 вересня, 05:28
Міжнародна федерація каное (ICF) надала нейтральний статус членами російського військового клубу ЦСКА
Блокування російського спорту на міжнародній арені. Мінспорту подякувало «Главкому» за сприяння
18 вересня, 15:35
Росія веде «повітряну розвідку» в «низьких районах», тобто поблизу аеропортів ФРН
У Німеччині зафіксовано понад сотню інцидентів з дронами поблизу аеропортів
24 вересня, 18:58

Політика

США готують удари по наркоторговцях у Венесуелі: Трамп розглядає атаки дронами
США готують удари по наркоторговцях у Венесуелі: Трамп розглядає атаки дронами
Росія вербувала молдовських священників для пропаганди проти ЄС – Reuters
Росія вербувала молдовських священників для пропаганди проти ЄС – Reuters
РФ допомагає Китаю готувати вторгнення на Тайвань – The Washington Post
РФ допомагає Китаю готувати вторгнення на Тайвань – The Washington Post
Financial Times розкрив плани Заходу на повоєнну Газу
Financial Times розкрив плани Заходу на повоєнну Газу
Трамп може зняти заборону на удари углиб Росії американською зброєю – WSJ
Трамп може зняти заборону на удари углиб Росії американською зброєю – WSJ
Reuters пояснив, чому Трамп нервує через удари по російським НПЗ
Reuters пояснив, чому Трамп нервує через удари по російським НПЗ

Новини

В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
Вчора, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua