Росія вербувала молдовських священників для пропаганди проти ЄС – Reuters

Росія возить священників Молдови у поїздку, розповідає про «історичну» близкість країн, а потім обіцяє гроші в обмін на розповсюдження потрібної іфнормації

Російська Федерація використовує Молдовську православну церкву як інструмент впливу на вибори у країні. Москва оплатила паломництво молдовських священнослужителів і надала їм готівкові винагороди в обмін на поширення проросійських наративів у соціальних мережах, що застерігають від інтеграції з Європейським Союзом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Отець Міхай Біку, священник Православної церкви в Молдові, розповів журналістам Reuters, що минулого року він та кілька десятків інших священнослужителів провели тиждень у повністю оплаченому турі по святих місцях Російської православної церкви.

Під час поїздки російські церковні чиновники видали священникам ваучери на суму 10 000 рублів ($120) для використання у церковних крамницях. Крім того, їм читали лекції теологи та історики, які підкреслювали, що Росія та Молдова пов’язані спільною вірою та багатовіковою традицією і повинні протистояти «морально розбещеному» Заходу.

Перед поверненням додому Біку та інші отримали дебетові картки від російського державного банку. Їм пообіцяли, що незабаром після повернення на рахунки буде перераховано близько $1200.

Фінансова допомога вимагала послуги у відповідь. Під час видачі карток священникам пояснили, що в обмін на гроші вони повинні створити канали в соціальних мережах для своїх парафій у Молдові. Мета – застерігати вірян про небезпеку прозахідної політики уряду.

Аналіз Reuters підтвердив, що за останній рік з’явилося майже 90 нових Telegram-каналів молдовських православних парафій. Більшість із них публікують майже щодня ідентичний контент, закликаючи паству виступати проти прозахідних урядових ініціатив. З наближенням парламентських виборів, запланованих на 28 вересня, пропагандистська активність в інтернеті зростає.

Основна частина контенту генерується каналом під назвою Sare şi Lumiña, який активно репостять парафіяльні акаунти. За даними аналізу, з травня по серпень цей канал опублікував понад 600 повідомлень, що втричі більше, ніж за попередні чотири місяці.

Хоча дописи не містять відкритої проросійської агітації, їхня головна ідея збігається з наративами партій, які виступають за тісніші зв’язки з Москвою. Вони стверджують, що традиційні сімейні цінності Молдови під загрозою з боку ЄС, який нібито змусить громадян «прийняти ЛГБТ-ідентичність», «знищити свободу віросповідання» та «деградувати мораль».

Радник з питань національної безпеки президентки Молдови Маї Санду, Станіслав Секріеру, назвав використання церкви «найбільш аморальною рисою» втручання Росії у вибори.

«Росія вербує і навчає священників під час так званих всеосяжних паломництв, щоб перетворити релігію на зброю... Після повернення священники використовують свій вплив, щоб сіяти недовіру», – заявив Секріеру. Він додав, що з червня щотижня такі ж поїздки здійснюють групи близько 50 осіб, включаючи дружин священнослужителів. Це є неочікуваною винагородою для священників у Молдові, одній із найбідніших країн Європи.

Крім того, під час аналізу одного з паломництв, агенство виявило, що священників супроводжували три російські політичні діячі – Артем Старостін, Олександр Ралніков та Сергій Лазарєв, які є членами партії «Єдина Росія».

Нагадаємо, партію «Серце Молдови», що входить до Патріотичного блоку, виключили з передвиборчих перегонів у зв'язку з розслідуванням справи про підкуп виборців та незаконне фінансування. Таке рішення ухвалила Центральна виборча комісія 26 вересня за два дні до парламентських виборів.

ЦВК виключила кандидатів партії «Серце Молдови» зі списку Патріотичного блоку. Тепер блок має 24 години, щоб оновити список з урахуванням рішення комісії та дотримання гендерного балансу.

Партія «Серце Молдови» назвала рішення ЦВК «незаконним та політично мотивованим». Засідання Центрвиборчкому відбувалося на тлі протесту, організованого Патріотичним блоком.