Російські медіа поширюють фейк про дії ЗСУ у Соснівці на Дніпропетровщині

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Російська пропаганда поширює черговий фейк з метою дискредитації українських військових
фото: ЦПД

ЦПД: Головна мета цієї дезінформації – підірвати довіру цивільних до українських військових 

Російська пропаганда поширює черговий фейк з метою дискредитації українських військових. Ворожі ресурси заявляють, нібито ЗСУ в Соснівці на Дніпропетровщині «використовували мирних жителів як живий щит», примушували їх переносити поранених, носити боєприпаси та рити окопи. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, пише «Главком».

Пропагандисти стверджують, що українські військові «облаштовували вогневі точки у будинках цивільних». Жодних доказів цієї інформації немає, зазначають у ЦПД.

Росіяни посилаються виключно на «очевидців», яких неможливо ідентифікувати.

«Це стандартна тактика російських медіа – поширювати емоційні історії без будь-яких підтверджень. Замість визнання власних злочинів проти цивільної інфраструктури росіяни намагаються перекласти провину на Україну», – йдеться у повідомленні.

Раніше російське Міноборони заявило про знищення пункту запуску БпЛА ЗСУ на Чернігівщині. Центр протидії дезінформації спростовав це повідомлення.

Також «Главком» писав, що Росія готує новий етап інформаційної кампанії для дискредитації вищого політичного керівництва України і теми обміну полоненими.

