У Молдові відсторонено проросійську партію від участі у виборах

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Молдові відсторонено проросійську партію від участі у виборах
Партію Ірини Влах виключили із передвиборчих перегонів
фото: Vasile Tarlev/Facebook

Партія «Серце Молдови» назвала рішення ЦВК «незаконним та політично мотивованим»

Партію «Серце Молдови», що входить до Патріотичного блоку, виключили з передвиборчих перегонів у зв'язку з розслідуванням справи про підкуп виборців та незаконне фінансування. Таке рішення ухвалила Центральна виборча комісія 26 вересня за два дні до парламентських виборів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NewsMaker.

ЦВК виключила кандидатів партії «Серце Молдови» зі списку Патріотичного блоку. Тепер блок має 24 години, щоб оновити список з урахуванням рішення комісії та дотримання гендерного балансу.

Партія «Серце Молдови» назвала рішення ЦВК «незаконним та політично мотивованим». Засідання Центрвиборчкому відбувалося на тлі протесту, організованого Патріотичним блоком.

На початку вересня у представників партії «Серце Молдови» пройшли обшуки в рамках справи про підкуп виборців, незаконне фінансування партій та відмивання грошей. Лідер партії Ірина Влах стверджує, що кримінальну справу сфабрикували на замовлення правлячої партії PAS. У відповідь у PAS заявили, що «всі зобов'язані дотримуватися закону», а «державні установи повинні виконувати свою роботу незалежно і чесно».

Раніше Польща заборонила проросійській молдовській політикині Ірині Влах в’їзд на свою територію строком на п’ять років. Міністерство закордонних справ країни звинуватило її в допомозі Москві втручатися у парламентські вибори в Молдові.

Як відомо, президентка Молдови Мая Санду заявила, що РФ розширила своє втручання у парламентські вибори в країні, заплановані на 28 вересня, охопивши виборців, які проживають за кордоном.

Нагадаємо, Голова Асоціації українців Молдови Михайло Багас в інтерв’ю «Главкому» зауважив, що парламентські вибори в Молдові пройдуть без суттєвого впливу ймовірних масових протестів, а політичні сили зможуть дійти згоди попри ймовірні розбіжності у передвиборчій кампанії. За словами Багаса, російський вплив у Молдові не зник, і «фаворити Росії можуть влаштувати реванш».

