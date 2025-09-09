Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Пензі через вибухи вийшли з ладу два газогони – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
У Пензі через вибухи вийшли з ладу два газогони – ЗМІ
Щонайменше чотири вибухи пролунали в Залізничному районі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Дві труби магістрального газогону з пропускною здатністю 2 млн барелів на добу припинили функціонування

У понеділок, 8 вересня, в результаті серії вибухів в місті Пенза було виведено з ладу єдину систему магістральних нафтопроводів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LB.

За даними джерел медіа в Головному управлінні розвідки, щонайменше чотири вибухи в Залізничному районі міста пролунали близько четвертої ранку. Внаслідок цього дві труби магістрального газогону з пропускною здатністю 2 млн барелів на добу припинили функціонування. Крім того, на цій же локації пошкоджено ще дві труби газогону регіонального значення.

За кілька годин після вибухів, аби приховати справжні причини, в місцевих ЗМІ зʼявилася інформація про нібито планові навчання на нафтогазових обʼєктах спільно з екстреними та спеціальними службами. Росіяни закликали місцевих мешканців зберігати спокій та не реагувати на інформацію про вибухи. Обидва уражені газогони забезпечували діяльність військових обʼєктів РФ.

Нагадаємо, удари Сил оборони України по російських нафтопереробних заводах та експортних об'єктах можуть збільшити глобальні прибутки від переробки нафти у США. Українські атаки призвели до зупинки об'єктів, що забезпечують щонайменше 17% нафтопереробних потужностей Росії, або 1,1 млн барелів на добу. Інші об'єкти інфраструктури, що стали мішенями атак, включають термінал експорту нафти в Усть-Лузі на Балтійському морі та нафтопровід «Дружба», що постачає нафту до Білорусі, Словаччини та Угорщини.

Як повідомлялося, у ніч на 7 вересня Сили безпілотних систем вдарили по нафтоперекачувальній станції «Второво» у Володимирській області РФ.

До слова, Російській Федерації вистачить її рентабельних підтверджених запасів нафти на 25 років.

Читайте також:

Теги: ГУР росія газ нафта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Михайло Подкоритов, який є військовослужбовцем армії РФ, має можливість взяти участь у чемпіонаті світу
Участь військових з РФ у чемпіонаті світу: з'явилася реакція Міжнародної федерації важкої атлетики
Вчора, 13:26
Пекінський спектакль: що саміт ШОС та парад Сі Цзіньпіна означають для України
Пекінський спектакль: що саміт ШОС та парад Сі Цзіньпіна означають для України
4 вересня, 20:57
Китай розглядає збільшення закупівель російського газу через «Силу Сибіру-1»
Китай розглядає збільшення закупівель російського газу через «Силу Сибіру-1»
30 серпня, 03:57
Аналітики DeepState повідомили про тривожну ситуацію в Серебрянському лісництві
Аналітики DeepState повідомили про тривожну ситуацію в Серебрянському лісництві
24 серпня, 03:13
Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив факт атаки
Російський Петров Вал вночі атаковано дронами: є влучання по залізничній станції (відео)
23 серпня, 08:59
Найбільш раціональним, з точки зору ефективності і вартості, варіантом гарантування безпеки України залишається її членство у НАТО
Гарантії безпеки для України: чи можлива стаття 5 НАТО без НАТО?
22 серпня, 15:13
Директор Нововоронезької АЕС заперечив прямий зв’язок між атакою та аварійною зупинкою енергоблока
Енергоблок однієї з російських АЕС зупинив роботу після атаки безпілотника
21 серпня, 18:38
Ніхто і ніде не звертає увагу на гуманітарний вимір «швидкого миру»
Чого насправді варті «швидка мирна угода» і «гарантії Путіна»?
17 серпня, 16:01
Президент України Володимир Зеленський та президент Естонії Алар Каріс
РФ хоче чотири області України? Балтійські країни засудили вимоги поступитися територіями
9 серпня, 15:57

Політика

У Пензі через вибухи вийшли з ладу два газогони – ЗМІ
У Пензі через вибухи вийшли з ладу два газогони – ЗМІ
Посол України в Польщі закликав не обмежувати право українських дітей вивчати рідну мову
Посол України в Польщі закликав не обмежувати право українських дітей вивчати рідну мову
Влада Непалу зняла заборону на використання соцмереж після масових протестів із жертвами
Влада Непалу зняла заборону на використання соцмереж після масових протестів із жертвами
Найнебезпечніші країни Європи у 2025 році: на якому місці Україна
Найнебезпечніші країни Європи у 2025 році: на якому місці Україна
Колишній прем'єр-міністр Таїланду отримав рік в'язниці
Колишній прем'єр-міністр Таїланду отримав рік в'язниці
ISW: Погрози Медведєва Фінляндії повторюють риторику, якою РФ пояснювала напад на Україну
ISW: Погрози Медведєва Фінляндії повторюють риторику, якою РФ пояснювала напад на Україну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 вересня: ситуація на фронті
115K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 вересня 2025
13K
У Дніпрі вперше за 70 років зʼявилися осетри
5196
Негода у Києві: Укргідрометцентр попередив про небезпеку
2278
У Києві відкрито пам’ятник юному князю Володимиру Хрестителю (фото)
1756
Скільки коштує цукор в Україні на тлі падіння світових цін

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
Сьогодні, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua