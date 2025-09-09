Дві труби магістрального газогону з пропускною здатністю 2 млн барелів на добу припинили функціонування

У понеділок, 8 вересня, в результаті серії вибухів в місті Пенза було виведено з ладу єдину систему магістральних нафтопроводів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LB.

За даними джерел медіа в Головному управлінні розвідки, щонайменше чотири вибухи в Залізничному районі міста пролунали близько четвертої ранку. Внаслідок цього дві труби магістрального газогону з пропускною здатністю 2 млн барелів на добу припинили функціонування. Крім того, на цій же локації пошкоджено ще дві труби газогону регіонального значення.

За кілька годин після вибухів, аби приховати справжні причини, в місцевих ЗМІ зʼявилася інформація про нібито планові навчання на нафтогазових обʼєктах спільно з екстреними та спеціальними службами. Росіяни закликали місцевих мешканців зберігати спокій та не реагувати на інформацію про вибухи. Обидва уражені газогони забезпечували діяльність військових обʼєктів РФ.

Нагадаємо, удари Сил оборони України по російських нафтопереробних заводах та експортних об'єктах можуть збільшити глобальні прибутки від переробки нафти у США. Українські атаки призвели до зупинки об'єктів, що забезпечують щонайменше 17% нафтопереробних потужностей Росії, або 1,1 млн барелів на добу. Інші об'єкти інфраструктури, що стали мішенями атак, включають термінал експорту нафти в Усть-Лузі на Балтійському морі та нафтопровід «Дружба», що постачає нафту до Білорусі, Словаччини та Угорщини.

Як повідомлялося, у ніч на 7 вересня Сили безпілотних систем вдарили по нафтоперекачувальній станції «Второво» у Володимирській області РФ.

До слова, Російській Федерації вистачить її рентабельних підтверджених запасів нафти на 25 років.