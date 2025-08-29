Хочуть мати шпигуна? Експерт пояснив, навіщо Росія втягує Китай у «мирне врегулювання»

Китаєзнавець Дмитро Єфремов: «Загалом участь Пекіна в мирному урегулюванні не відповідає американським інтересам»

Залучення Китаю до «мирного врегулювання» в Україні не відповідає інтересам США та ЄС. Росія, своєю чергою, прагне створити альтернативний орган для прийняття рішень, який включав би Китай як власного агента. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів китаєзнавець Дмитро Єфремов.

За словами Єфремова, пропозиція Росії щодо залучення Китаю як гаранта безпеки України – це не тролінг, а свідомий стратегічний хід. Основна мета Москви – створити слабкий колегіальний орган для мирного врегулювання. Якщо Пекін братиме в ньому участь, він отримає можливість скринінгу всіх внутрішніх процесів та ділитиметься інформацією з Росією, діючи як «шпигун», а також пролобіювати для себе блокуючі можливості, схожі на право вето в Радбезі ООН.

На думку експерта, ця ініціатива також покликана показати, що «Китай на нашому боці», що зміцнює позиції Росії на міжнародних переговорах.

Дмитро Єфремов зазначив, що США не зацікавлені в участі Пекіна через тривалу стратегічну конкуренцію. Американці намагаються усунути Китай з усіх міжнародних майданчиків. Європейські країни також бачать у ньому економічну загрозу.

Сам же Китай офіційно не підтримав ініціативу, діючи стримано та обережно. Експерт пояснив, що Пекін не братиме на себе прямих зобов'язань і погодиться на участь лише через мандат ООН, щоб уникнути відповідальності за можливий провал. При цьому він підкреслив, що, попри публічний імідж «миролюбної» держави, Китай, вочеводь, надає військову допомогу Росії «сірими схемами» та через треті країни.

Нагадаємо, на День Незалежності України відбулася знакова подія – лідер Китаю Сі Цзіньпін вперше публічно надіслав нашій країні вітання з цього приводу. Але говорити про налагодження україно-китайських відносин, які під час війни опинилися на критично низькому рівні, поки не доводиться.

Роль Китаю у війни в Україні з 2022 року зазнавала змін – від позиції начебто стороннього спостерігача до фактично найбільшого союзника країни-агресора. Так, Пекін досі заперечує будь-яке втручання в конфлікт та продовжує повторювати мантри про необхідність дипломатичного врегулювання. Проте реальні кроки Піднебесної свідчать про інше: відкрита підтримка Китаєм російської «підсанкційної» економіки, серійне постачання Москві компонентів зброї, яка щодня вбиває українців, і відверте небажання хоча б на словах закликати Володимира Путіна зупинити безглузде кровопролиття.