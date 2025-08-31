Головна Світ Соціум
Литва посилила захист: на кордоні Росії та Білорусі з'явились «зуби дракона»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Ці загородження не пов’язані з навчаннями «Захід»
фото: Литовська армія

«Зуби дракона» розміщено на п’ятьох прикордонних пунктах

У межах проєкту Балтійської лінії оборони Литва встановила бетонні протитанкові загородження, відомі як «зуби дракона», на ділянках свого кордону з Росією та Білоруссю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Литовську армію.

«Зуби дракона» розмістили на невикористовуваних прикордонних пунктах Шумскас, Лаворішкес, Райгардас, Латежеріс на кордоні з Білоруссю, а також на пункті Романішкес на кордоні з Росією.

Литва посилила захист: на кордоні Росії та Білорусі з’явились «зуби дракона» фото 1
фото: Литовська армія
Литва посилила захист: на кордоні Росії та Білорусі з’явились «зуби дракона» фото 2
фото: Литовська армія
Литва посилила захист: на кордоні Росії та Білорусі з’явились «зуби дракона» фото 3
фото: Литовська армія

За даними литовських військових, ці загородження не пов’язані з навчаннями «Захід», що мають відбутися в Білорусі, а є частиною довгострокового плану. Ця міра має обмежити можливість військової техніки фізично в'їхати на територію Литви з боку Білорусі та Росії.

Литва посилила захист: на кордоні Росії та Білорусі з’явились «зуби дракона» фото 4
фото: Литовська армія

Нагадаємо, міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав Європейський Союз підготувати 19-й пакет санкцій проти Росії. Він наголосив на важливості посилення тиску на агресора та збереження трансатлантичної єдності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Кястутіса Будріса.

У своєму зверненні Будріс зазначив, що «справедливий і тривалий мир в Україні є головним пріоритетом».

Теги: Литва кордон росія Білорусь

