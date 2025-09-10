Кремль почав готуватись до атаки на Польщу ще влітку – Defense Express

Рештки російського БпЛА у Польщі після атаки у ніч на 10 вересня

Кремль ще в липні тестував дронові атаки на Польщу

У ніч на 10 вересня Росія здійснила атаку на територію Польщі за допомогою далекобійних безпілотників. Це порушення повітряного простору було названо польським урядом «безпрецедентним» та «масштабною провокацією». Однак, це не стало випадковістю, адже Кремль готував подібні операції вже кілька місяців. Про це повідомляє Defense Express, пише «Главком».

Ще в липні 2025 року під час розслідування залишків російських безпілотників, збитих в Україні, було виявлено 4G-модеми із SIM-картами польських операторів. Це стало серйозним сигналом для польських та литовських розвідслужб про можливу підготовку російських атак на ці країни.

У звіті, який опублікував польський журналіст Марек Будзиш, зазначалося, що ці модеми свідчать про тестування підключення дронів до мобільних мереж Польщі та Литви.

Попри те, що інформація про знаходження польських SIM-карт на російських дронах була передана польським партнерам, реакція на це в Польщі була слабкою. Вже в серпні російські безпілотники почали регулярно порушувати повітряний простір Польщі, і деякі з них вибухали на землі, зокрема 20 серпня у Люблінському воєводстві.

Мобільний інтернет на російських дронах має велике значення для передачі розвідувальної інформації та коригування їхнього польоту. Це дозволяє отримувати дані про роботу систем протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби Польщі. Зокрема, це може включати передачу візуальної інформації з камер дронів, що використовуються для коригування атак.

Однією з головних цілей російської атаки на Польщу може бути розвідка системи протиповітряної оборони Польщі, особливо враховуючи, що 12 вересня 2025 року на території Білорусі мають початися спільні навчання Росії та Білорусі під кодовою назвою «Запад-2025».

До слова, Білорусь стверджує, що передала польській стороні інформацію про підліт російських дронів до її повітряного простору. Нібито саме це дозволило Польщі оперативно відреагувати на загрозу.

Цієї ночі оперативне командування збройних сил Польщі повідомило, що розпочалася військова операція, спрямована на виявлення та нейтралізацію ворожих БпЛА. Задля безпеки польського повітряного простору було залучено авіацію, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання були переведені у стан найвищої готовності.

Країна також тимчасово закривала повітряний простір над декількома аеропортами. Мова про «Жешув», «Люблін», «Варшаву» та «Модлін».

Згодом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск офіційно підтвердив, що в ніч на 10 вересня кілька російських ударних дронів порушили повітряний простір Польщі, а також розпочав позачергове засідання уряду Польщі.

Також члени НАТО, що є частиною Польщі, опублікували заяви, в яких висловили солідарність і стурбованість після інциденту із російським дроном, який залетів у повітряний простір Польщі. Президент України Володимир Зеленський також прокоментував російські дрони, які залетіли у повітряний простір Польщі.

Глава держави наголосив, що Україна готова надати Польщі наявні необхідні дані щодо нічного російського удару. Також у місті Чеснікі Замойського повіту було знайдено частини пошкодженого дрона. За поточними даними, ніхто не постраждав, повідомив Рафал Кавалець, речник районної прокуратури.

Водночас, кк пише Reuters, НАТО не вважає атаки безпілотників на Польщу нападом.