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У Telegram вперше прокоментували арешт Павла Дурова

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Telegram вперше прокоментували арешт Павла Дурова
Майже мільярд користувачів у всьому світі використовують цей месенджер як засіб комунікації та джерело життєво важливої інформації
фото з відкритих джерел

У Telegram зазначили, що чекають на вирішення ситуації

Сьогодні, 25 серпня, ввечері у Telegram уперше прокоментував затримання свого генерального директора Павла Дурова у Франції. У заяві зазначено, що Дуров «не має чого приховувати», і  компанія дотримується законів ЄС, зокрема закону про цифрові послуги.

«Генеральному директору Telegram Павлу Дурову немає чого приховувати, і він часто подорожує Європою. Абсурдно стверджувати, що платформа або її власник несуть відповідальність за зловживання цією платформою», – підкреслили в Telegram.

 Також зазначили, що майже мільярд користувачів у всьому світі використовують цей месенджер як засіб комунікації та джерело життєво важливої інформації. Telegram наразі чекають на швидке вирішення ситуації.

Нагадаємо, що французькі спецслужби затримали Павла Дурова, засновника та генерального директора месенджера Telegram, у суботу ввечері в аеропорту Ле-Бурже. Дуров прибув з Азербайджану і був заарештований відразу після виходу з приватного літака.

До слова, американський мільярдер та засновник соцмережі Х Ілон Маск саркастично відреагував на арешт Дурова.

Тим часом росіяни забили на сполох через арешт засновника Telegram.

Також, арешт Дурова: ЗМІ дізналися нові подробиці. 

Крім цього, арешт засновника Telegram у Парижі. Хто такий Павло Дуров і в чому його звинувачують.

Теги: арешт Telegram Павло Дуров

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