У Telegram вперше прокоментували арешт Павла Дурова

Майже мільярд користувачів у всьому світі використовують цей месенджер як засіб комунікації та джерело життєво важливої інформації

У Telegram зазначили, що чекають на вирішення ситуації

Сьогодні, 25 серпня, ввечері у Telegram уперше прокоментував затримання свого генерального директора Павла Дурова у Франції. У заяві зазначено, що Дуров «не має чого приховувати», і компанія дотримується законів ЄС, зокрема закону про цифрові послуги.

«Генеральному директору Telegram Павлу Дурову немає чого приховувати, і він часто подорожує Європою. Абсурдно стверджувати, що платформа або її власник несуть відповідальність за зловживання цією платформою», – підкреслили в Telegram.

Також зазначили, що майже мільярд користувачів у всьому світі використовують цей месенджер як засіб комунікації та джерело життєво важливої інформації. Telegram наразі чекають на швидке вирішення ситуації.



Нагадаємо, що французькі спецслужби затримали Павла Дурова, засновника та генерального директора месенджера Telegram, у суботу ввечері в аеропорту Ле-Бурже. Дуров прибув з Азербайджану і був заарештований відразу після виходу з приватного літака.

До слова, американський мільярдер та засновник соцмережі Х Ілон Маск саркастично відреагував на арешт Дурова.

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