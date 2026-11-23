Комік в образ Трампа на вечері у Карні

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні запросив на вечерю в Оттаві артиста, який виступив із пародією на президента США Дональда Трампа. Про це пише «Главком».

Під час свого номера гуморист обіграв низку тем, пов'язаних із двосторонніми відносинами та кадровою політикою Вашингтона, зокрема торговельну угоду між Сполученими Штатами та Канадою, пошук нового американського посла, а також призначення прессекретаря Білого дому.

У ході пародійного виступу комік назвав Дональда Трампа «божевільним» і висміяв його підходи до формування команди. Зокрема, він пожартував, що претенденти на посаду прессекретаря Білого дому виявилися «занадто розумними».

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив про готовність запровадити суворі мита або навіть припинити торгівлю з Європейським Союзом за окремими напрямками, якщо вирішить, що ініціатива залучення Канади до блоку має «погані наміри» чи шкодить американським інтересам.

Заява лунає на тлі загострення торговельної війни між Вашингтоном та Оттавою, в межах якої сторони вже обмінялися 50% митами. Причиною нової напруженості стала пропозиція Президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн надати Канаді статус першого «асоційованого члена» ЄС, оголошена у Страсбурзі під час зустрічі з прем'єр-міністром Канади Марком Карні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Канада вивчає можливість отримання статусу «асоційованого члена» Європейського Союзу. Карні доручив спеціальному посланнику в Європі опрацювати варіанти поглиблення відносин із ЄС.

За даними The Wall Street Journal, канадський прем'єр протягом кількох місяців проводив приватні переговори з європейськими лідерами щодо майбутнього відносин Канади з Європою. Він спілкувався з представниками Франції, Італії, Німеччини та скандинавських країн.

Одним із варіантів стало створення статусу «асоційованого члена» Європейського Союзу. Він відрізнятиметься від повноправного членства та не передбачатиме приєднання Канади до спільного ринку ЄС у його нинішньому форматі.